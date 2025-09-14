Sonntag, 14. September 2025

Plus Martinsschule Ladenburg

Wie die Schulseelsorgerin Kinder tröstet

Wenn sich der Ton in einer Gesellschaft verschärft, leiden zuerst die Kinder. Schulseelsorge ist momentan gefragt wie nie zuvor.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 40 Sekunden
Sorgen, Probleme, Traurigkeit: Immer mehr Kinder und Jugendliche sind von psychischen Erkrankungen betroffen. Eine wichtige Stütze kann Schulseelsorge sein. Foto: Getty

Von Diana Deutsch

Ladenburg. Layth ist tot. Nur der Rollstuhl, in dem der Junge zeitlebens gesessen hat, steht noch im "Trauergarten" der Martinsschule in Ladenburg. Viele Mitschüler sind gekommen, um sich von Layth zu verabschieden. Sie beten und singen.

Vor allem aber erzählen sie, wie gern der Junge gelebt und gelacht hat, obwohl er weder sprechen noch laufen konnte. Und

