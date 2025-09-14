Wie die Schulseelsorgerin Kinder tröstet
Wenn sich der Ton in einer Gesellschaft verschärft, leiden zuerst die Kinder. Schulseelsorge ist momentan gefragt wie nie zuvor.
Von Diana Deutsch
Ladenburg. Layth ist tot. Nur der Rollstuhl, in dem der Junge zeitlebens gesessen hat, steht noch im "Trauergarten" der Martinsschule in Ladenburg. Viele Mitschüler sind gekommen, um sich von Layth zu verabschieden. Sie beten und singen.
Vor allem aber erzählen sie, wie gern der Junge gelebt und gelacht hat, obwohl er weder sprechen noch laufen konnte. Und
