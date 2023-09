Musical "Me and My Girl" begeisterte das Publikum

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Hut ab!", "Hammer, was sie auf die Beine gestellt haben." "Was für tolle Stimmen!". Die Begeisterung der Zuschauer war enorm. Das vor ausverkauften Reihen präsentierte Musical "Me and My Girl" erwies sich als in jeder Hinsicht starkes Stück und mündete in euphorischem Schlussapplaus für die rund 60 Akteure unter dem Dach des Kettenheimer