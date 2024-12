Wiesenbach/Bammental. (bms) Dem Verwaltungsvorschlag zur Änderung des Bebauungsplanes "Am Bittersbach" stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu. Aldi betreibt dort auf Bammentaler Gemarkung unmittelbar an der Grenze zu Wiesenbach eine Filiale. Der Discounter will den Markt modernisieren, Bammental sagt "Ja" zu den Plänen – ohne Wiesenbacher Zustimmung würde der Plan scheitern.

Das