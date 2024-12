Eppelheim. (pop) "Wir gehören alle zusammen und sollten das auch der Gesellschaft vorleben." So begründete Bürgermeisterin Patricia Rebmann, weshalb sie und die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr die Aktion "Umgekehrter Adventskalender" unterstützen. Adventskalender im herkömmlichen Sinne sind Gemeingut.

Es gibt sie traditionell mit Schokoladentäfelchen für Kinder und mittlerweile noch dazu in unzähligen Varianten für alle Generationen und für nahezu jede Zielgruppe. Besitzer eines Adventskalenders dürfen sich bis Heiligabend jeden Tag über eine kleine oder auch größere Überraschung freuen.

Beim "Umgekehrten Adventskalender" des Malteser-Hilfsdienstes hingegen verhält es sich anders und vor allem mit einem ernsten Hintergrund: Dieser Kalender ist eine kleine Kiste, in die Spenden hineingelegt werden können. Insgesamt werden vier solcher Kisten bis Heiligabend zu diesem Zweck im Rathaus, in der Stadtbibliothek, in der Sparkasse und in der katholischen Kirche aufgestellt.

Laut Bernd Hönig hat man bei der Premiere des "Umgekehrten Adventskalenders" im vergangenen Dezember alles in allem "zwölf Obstkisten vollbekommen". Hönig ist vom Gemeindeteam der katholischen St. Joseph-Kirchengemeinde, die den Maltesern bei dieser Initiative zur Seite steht.

Er würde sich sehr darüber "freuen, wenn noch mehr Pfarreien unserem Beispiel folgen würden". Malteser-Stadtbeauftragter Bernhard Scheitler freute sich, dass Bürgermeisterin Rebmann ihre Unterstützung zugesagt hat: "Im Rathaus und auch in der Stadtbibliothek herrschen viel Publikumsverkehr, und damit bekommen wir auch Aufmerksamkeit."

Die Spenden landen im Wärmebus der Malteser, der nach Scheitlers Worten "zu bestimmten Tagen in der Woche zu einer bestimmten Zeit an bestimmte Orte" fährt.

Auf dem Wunschzettel der Helfer des Wärmebusses stehen folgende Produkte: Fünf-Minuten-Terrinen, Dosensuppen, Eintöpfe, kleine Wurst- und Fischkonserven, löslicher Kaffee, aromatisierte Instant-Teegetränke, Säfte, Power- und Müsliriegel, Traubenzucker, einzeln verpackte Süßigkeiten, Magnesium- und Kalium­sticks, Hand- und Körpercreme, Rasierschaum.

Ebenso Zahnpasta, einzeln verpackte Zahnbürsten, Duschgel, Deo, Hygieneartikel für Frauen, Taschentücher und Feuchttücher. Willkommen sind darüber hinaus Isomatten, wärmende Schlafsäcke und Decken.