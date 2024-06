Von Sarah Eiselt

Malsch. "Unser eigenes Café zu haben, das war schon immer ein Traum", erinnert sich Teresa Six zurück, "auch wenn es anfangs nur eine Idee, eine Spinnerei war." Mit ihrer Schwester, Alisa Laier, eröffnete die 30-Jährige im Mai das "Bernies" auf dem Malscher Tierpark-Gelände. Selbst als Gast in einem Café hätten sie immer eigene Inspirationen oder Verbesserungswünsche zu Angebot oder der Einrichtung gehabt – die sie nun in ihrem eigenen Café umsetzen konnten.

Sie sind im Tierpark "groß geworden": Ihr Vater ist Vorsitzender des Vereins und schon Opa Bernhard war immer im Tierpark aktiv. Ein wenig schwer getan hätten sich die beiden deshalb bei der Namensfindung verrät Teresa: "Wir wollten keine Kombination aus unserer beider Namen, eher etwas Persönliches schaffen und den Bezug zum Tierpark."

"Unser Opa war hier Stammgast, wir haben hier immer gemeinsam mit ihm Schleckeis gegessen", erinnert sich Alisa zurück. Da wussten sie, dass es "etwas Einfaches, angelehnt an Opa Bernhard" wird: Bernies. Heute erinnern sie liebevoll an ihren Großvater: Als Hommage schmückt ein Foto von ihm die Wand im Eingangsbereich. Außerdem kam fast zeitgleich ein Esel im Tierpark auf die Welt: "Das Logo war geboren", sagt Teresa.

Vor etwa einem Jahr lief dann der Pachtvertrag des Vorbesitzers aus. Aus den ersten Ideen entstand ein Businessplan. "Kurze Zeit später folgte die Bewerbung im Verein", sagt Alisa. Ende 2023 reichten die beiden Schwestern jeweils ihre Kündigung ein und begannen unmittelbar mit den Arbeiten im Café: Renovierungen, Marketing, Auswahl der Speisen und Lieferanten.

Für die gelernte Erzieherin Alisa und BWL-Absolventin Teresa hat es "viel Mut gebraucht", sagt Alisa, das entscheide man nicht von "heute auf morgen, das braucht Zeit", ergänzt Teresa – alles unmöglich ohne helfende Hände. Denn ob beim Streichen, Putzen oder der Innendekoration, alles geschah in Eigenleistung sowie "mit der Unterstützung von der Familie oder von Freunden. Egal ob mental oder als Hilfe bei Reparaturen", sagt Alisa stolz.

Viel Selbermachen und viel Natürlichkeit, das ist das Konzept der beiden Schwestern, nicht nur bei der Gestaltung des Gastraums: Handgemachte Dekoration, mit viel Liebe zum Detail farblich an die Natur und den Tierpark in beige und grün gehalten. Aus Naturmaterialien wurde, extra und kreativ, von Freunden oder selbst viel für das Café gebastelt.

"Vorher war alles viel dunkler. Wir haben einen neuen Boden reingemacht, die Decke aufgehellt", berichtet Alisa. "Mit vielen Pflanzen wollten wir eine gemütliche Atmosphäre schaffen." Jeder solle sich wohlfühlen, sich eine Auszeit vom Alltag gönnen. Und das tun ihre Gäste, die Resonanz sei durchweg positiv; man merkt ihnen ihren Stolz und ihr Herzblut an.

Viel wert auf Qualität legen sie bei der Zubereitung der Speisen: Zwar arbeiten im Bernies insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen, in der Küche stehen die beiden Chefinnen aber täglich höchstpersönlich selbst: "Alisa kocht unglaublich gerne und gut", sagt Teresa, die selbst eher als Backfee aktiv ist.

"Wir können nahezu jederzeit etwas nachbestellen", schätzt Alisa den engen Kontakt zu den regionalen Lieferanten, nahezu ausschließlich aus Malsch oder den umliegenden Gemeinden. Alles sei an den Bedarf und die Saison angepasst. Die Gäste finden auf knapp 80 Plätzen mit lactosefreien, glutenfreien und veganen Gerichten "immer etwas Passendes", sagt Alisa.

Eine Loungeecke im Sofa-Stil oder aus Paletten könnte bald hinzukommen, "noch haben wir draußen das Mobiliar vom Vorpächter stehen" verrät Teresa. In Zukunft soll es zudem kleinere Events wie Weinproben geben. "Aber auch für geschlossene Gesellschaften stehen wir zur Verfügung", sagt Alisa. "Und das täglich zwischen 14 bis 16 Stunden, mit Vor- und Nachbereitungszeit", ergänzt sie.