Malsch. (tt) Nachdem die Karnevalsgesellschaft Blau-Rot Malsch am Samstag ihr neues Prinzenpaar im Pfarrheim proklamiert hatte, stand nun für Karina I. und Frank I. der erste öffentliche Auftritt in der neuen Funktion auf dem Programm: Die traditionelle Eröffnung der Fastnachtskampagne am 11. November um 11.11 Uhr an der Narhalla, dem Vereinsheim der Karnevalsgesellschaft.

Trotz des