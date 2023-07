Von Volker Knab

Schriesheim. Zum Vereinsjubiläum haben die Aktiven des Männergesangvereins (MGV) Lyra 1923 ihren über 500 Gästen am Samstag einen Abend mit durchweg gelungenen Liedvorträgen und musikalischen Überraschungen in der Mehrzweckhalle bereitet.

Die Mehrzweckhalle war zum Festabend „100 Jahre Lyra“ trotz der Hitze sehr gut besucht. Foto: Dorn

Für die Gestaltung des Festabends zum 100-jährigen Jubiläum holte sich die Lyra Unterstützung von anderen Schriesheimer Vereinen mit ins Boot.

"Auf der Bühne hat es gefühlt 1000 Grad", bekannte Lyra-Vorsitzender Ingo Kuntermann bei der Begrüßung der Gäste. "Wir singen dafür umso schöner", versprach er schmunzelnd.

Für das Abendprogramm unter dem Motto "Sehen, Hören, Genießen" bekam der Jubelverein viel Hilfe: Von der Musikschule präsentierten sich ein Gesangsduo und eine Saxofon-Formation.

Schriesheimer Künstlerinnen stellten Gemälde aus. Als Moderator führte Georg Brand vom MGV Eintracht durchs Programm. "Liederkränzler in der Küche, Einträchtler auf der Bühne. Eine richtig tolle Sache, wenn sich die Vereine gegenseitig helfen", fand Brand.

Beim Festabend wurden zahlreiche Mitglieder geehrt und die Lyra vom Deutschen Chorverband für das 100-jährige Bestehen mit einer Urkunde ausgezeichnet (siehe unten).

Den Reigen der Grußworte eröffnete Bürgermeister Christoph Oeldorf. Gemeinsames Singen bringe Menschen in einer universellen Sprache zusammen. Durch die Lyra sei diese Sprache in den vergangenen 100 Jahren trefflich und reichlich gesprochen worden, meinte er. Das Jubiläum des Gesangvereins stehe zugleich für 100 Jahre Ehrenamt – und das sei einen Applaus wert, so Oeldorf.

Die Abgeordneten Alexander Föhr (Bund), Sebastian Cuny und Fadime Tuncer (beide Land) gratulierten dem Jubelverein. Föhr wies auf die Kraft hin, die Musik entwickeln könne. Cuny betonte das verbindende Motiv, und Tuncer meinte, Musik schaffe ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Harmonie.

Nach den Grußworten folgte mit der Musikschule die erste musikalische Überraschung an diesem Abend – mit den Sängerinnen Lia Klöpper und Emma Gandner und ihren gefühlvollen, zeitgenössischen Stücken (Begleitung: Meinhard Wind, Klavier, und Jens Nobiling, Gitarre).

Die knapp 600 Gäste erlebten die Auftritte befreundeter Chöre wie hier der des MGV aus Hohensachsen. Foto: Dorn

Mit dem MGV 1850 Hohensachsen präsentierte sich anschließend der erste Gastchor. "Sie bestehen schon seit 173 Jahren", wies Brand auf die lange Geschichte des Nachbarvereins hin. Unter ihrem Dirigenten Volker Schneider brachten sie die Lieder "Ein Jäger aus Kurpfalz" und "Slowenischer Weinstrauß" sowie "Künstlerblut unn rote Batze könne nie beisamme sein" zu Gehör.

Die Auftritte des Gesangvereins (GV) Liederkranz 1919 Lampenhain und des MGV Liederkranz Sulzbach 1903 hatten ein anderes Repertoire: Die Lampenhainer präsentierten sich mit drei Stücken des zeitgenössischen Komponisten Lorenz Maierhofer; die Sulzbacher begeisterten die Zuhörer mit drei Liedern verschiedener Stilrichtungen, darunter das poetische Stück "Trees". "Der Hammersong des Abends", kommentierte Moderator Brand.

Ein Instrumental-Auftritt des Saxofon-Ensembles "55 Names" der Musikschule setzte das abwechslungsreiche Programm fort. Zum Schluss des mehrstündigen Programms präsentierte sich schließlich der Jubelverein mit mehreren Liedern selbst. Danach stellten sich die "Söhne Schriesheims" als neues Projekt der Lyra vor, mit dem der Verein neue Sänger erreichen will. Das Repertoire der 16 Köpfe umfasst aktuelle deutsch- und englisch-sprachige Lieder. Viel Applaus vom Publikum erhielte die "Söhne" für "Stand by Me", begleitet von Michael Weik am Krummhorn.

Ein gemeinsamer Auftritt der Lyra mit den Kurpfälzer Krummhornbläsern leitete zum gemütlichen Teil des Abends über. Damit schloss sich der Kreis: Die Krummhornbläser hatten noch vor der Feier die Eröffnung der Kunstausstellung von Schriesheimer Malerinnen musikalisch umrahmt. Zu sehen waren Werke von Gisela Reinhard, Silke Schweitzer-Grützmacher, Elke Bellgart-Rapp, Christel Christ, Renate Becker-Seifert, Christel Augustin, Ruth Mertens, Betty Schulze und Ingrid Wink. Den Kontakt zu den Künstlerinnen hatte Gabriele Mohr-Nassauer vom Kulturkreis vermittelt.

Ehrungen

Am Festabend ehrte der Vorsitzende des Sängerkreises Weinheim, Rudi Neumann, für den Badischen und Deutschen Chorverband verdiente Sänger beim MGV 1923 Lyra Schriesheim.

Für 25 Jahre stand bei Dieter Rullmann die Ehrung an. Für 40 Jahre wurden Michael Amler und Thomas Schäfer geehrt.

Für 60 Jahre wurde Herbert Weber ausgezeichnet, für 65 Jahre Franz Weber und für 70 Jahre Bruno Amler sowie Günther Reinhard.

Auch der Jubelverein MGV Lyra 1923 selbst erhielt für sein 100-jähriges Bestehen eine Urkunde.

Beim samstäglichen Festabend wurden aktiven Sänger geehrte. Foto: Dorn

In einem zweiten Block nahm Lyra-Vorsitzender Ingo Kuntermann die Ehrungen im Namen des Vereins vor:

Für 25 Jahre Mitgliedschaft rief er Claudia und Hildegard Bischofberger, Fabian Eidenmüller, Elke Frank und Vassilialou Polixeni zur Auszeichnung mit der silbernen Ehrennadel auf.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden mit Ehrenmitgliedschaft und Goldener Ehrennadel Michael Amler, Helmut und Walter jun. Gehrig, Gerhard Göhrig sowie Karl Ludwig Keller ausgezeichnet.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft standen Maria Becher, Frieda Bremicker, Irmgard Flöser, Horst Meiser, der verstorbene Franz Josef Nelles, Bernd und Rita Nitschke und Dieter Spreng auf der Ehrungsliste.

Für 60 Jahre wurden Herbert Weber, Theresia Jörger, Ursula Rein und Helga Reinhard geehrt.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft stand die Ehrung bei Franz Weber und für 70 Jahre bei Bruno Amler sowie Günter Reinhard an.

Für seine 30-jährige Arbeit als Pressewart wurde Herbert Weber vom Verein geehrt, ebenso wie Hildegard Bischofberger sowie Christl Augustin für deren 25-jährige Zugehörigkeit zum Organisationsausschuss. (vkn)