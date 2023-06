Die Erhebung ergab – grob zusammengefasst – dass die Verkehrsströme in Lützelsachsens Halbhöhenlage in erster Linie über die Weinheimer Straße als "inoffizielle Ortsdurchfahrt", die Muckensturmer Straße als Hauptachse zwischen Weinheims Sachsendörfern und der Ebene sowie die Sommergasse und die Hammelbächer Straße rollen. Was den Bereich in Schulnähe betrifft, kristallisierten sich mehrere mögliche Varianten heraus.

Doch bevor die Straße aufgegraben wird, muss die Stadt als Bauherrin planen – und dabei festlegen, wie der Verkehr rund um die Gelberg-Schule geordnet wird. In diesem Zuge wolle die Verwaltung nun in die Bürgerschaft vor Ort hineinhören, erklärte Sven-Patrick Marx, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, jetzt im Lützelsachsener Ortschaftsrat. Dort hatten auch Marx’ Mitarbeiter Christoph Buhles sowie Tiefbauamtsleiter Udo Wolf Platz genommen.

Das heißt: Außer Fußgängern und Radfahrern darf an der Kreuzung mit der Weinheimer Straße niemand von oben in die Gasse einfahren, sie ist für den motorisierten Verkehr nur von Westen nach Osten, also in Richtung Dorfkern befahrbar. Denn es geht um nicht weniger als um einen sicheren Schulweg für die Kinder, die die Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule besuchen.

Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Im Oktober 2020 hatten manche noch aufgestöhnt; doch inzwischen haben sich die meisten Lützelsachsener daran gewöhnt: Die Sommergasse ist zwischen dem Alten Rathaus und dem früheren Frischemarkt Bernhard eine unechte Einbahnstraße.

Doch nun stellt sich Frage, wie es auf die Dauer weitergehen soll mit der Verkehrsführung. Denn die Sanierung der Kanalisation unterhalb dieser Straße naht. Der Kanal soll ausgebaut werden, auch weil ein Teil der Abwässer direkt in den Mühlbach fließt – zur Verärgerung der Anwohner.

Zunächst stellten Tobias Franke und Alexa Rheinheimer vom Darmstädter Planungsbüro R+T die Ergebnisse einer im März vorgenommenen Verkehrserhebung vor. Danach erläuterten sie ihre Vorschläge für eine künftige Führung des Verkehrs zwischen dem alten Dorfkern und der Rheinebene – und nahmen Vorschläge aus dem Gremium auf.

Eine Option bestünde darin, das Einbahnstraßenstück in der Sommergasse aufzuheben und diese wieder für den Verkehr in beide Richtungen zu öffnen. Allerdings geht man im Ortschaftsrat davon aus, dass dies der Mehrheit der Lützelsachsener nicht gefallen würde: Schon zwei SUVs und eine Gruppe Schulkinder passen dort kaum nebeneinander.

Die Alternative ist an dieser Stelle die Festigung des heutigen Zustands, sprich: die Einbahnstraßenregelung so lassen, aber die Sommergasse auch so gestalten, dass eine Einfahrt von der Weinheimer Straße aus auch faktisch nicht mehr möglich ist. Mindestens ein Teil des Ortsgremiums fordert hierzu noch eine Ergänzung, die eine Parallelstraße der Sommergasse betrifft: die Wallstraße.

Diese Achse vom oberen ins untere Lützelsachsen werde ebenfalls von vielen Schulkindern genutzt und sei wegen der Parksituation sehr eng. Der Plan in dieser Straße wäre, zwischen den Kreuzungen mit der Weinheimer Straße und der Schlossgasse ebenfalls eine Einbahnregelung einzuführen, wobei hier der motorisierte Verkehr nur von oben nach unten (von Ost nach West) rollen dürfte – also anders herum als in der Sommergasse.

Damit schaffe man um die Gelberg-Schule eine Art Einbahnkringel, der die laufenden Kinder schütze. Aber eben auch den Eltern, die ihre Kinder hinauf zur Schule fahren, klare Regeln vorgibt. Dass diese Variante zum Tragen kommt, ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich. Beschlossen ist indes noch nichts, zumal hier ohnehin die Verwaltung das letzte Wort hat.

Um jedoch alle Möglichkeiten zu überprüfen, sollen die Darmstädter Planer auch ermitteln, wie sich weitere Varianten auswirken: etwa den Verkehr in der Sommergasse ab der Hirtengasse an einspurig zu regeln. Apropos Sommergasse: Berechnet werden jeweils auch Einbahnstraßenregelung in umgekehrter Richtung. Eine weitere Idee besteht darin, auch einen Teil der Wintergasse zur Einbahnstraße zu machen.

Ort des Geschehens

Doch eine längere Einbahnstraße in der Sommergasse und eine einbahnige Wintergasse hätten Nachteile, ist zu hören: Eine "lange" Einbahnregelung in der Sommergasse erschwere den Zugang zum Bürgeramt im Alten Rathaus, und die Wintergasse eigne sich nicht für einen Einbahnkringel, da sie nicht direkt zur B3 führt.