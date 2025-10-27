Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld. Die Loffelder Kerweborscht bilden aus. Wer sich also bewirbt, ist mehr als willkommen – wie der Kerwepfarrer Oliver Christen am Freitagabend höchstselbst bekanntgab. Es gibt sogar einen Ausbildungsvertrag. Die Ausbildungsstätte ist "in 74939 Loffeld un do genau beim Griech, hier im Stadl, uff Ausflieg, en de Maienbachhall un