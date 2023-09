"Nicht mehr das Ufo von früher"

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte des Löwenrot-Gymnasiums in St. Leon-Rot konnte Schulleiter Dirk Lutschewitz in diesem Jahr fünf neue fünfte Klassen begrüßen. Während nach den Sommerferien die 116 "Neuen" eingeschult wurden, konnte er vor den Ferien das 1000. Abiturzeugnis überreichen. Heute feiert die Privatschule zusammen mit