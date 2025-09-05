Freitag, 05. September 2025

Plus Lobbach

Warum der "teo"-Supermarkt jetzt schon sonntags geöffnet hat

Die Landesregierung plant, dass personallose Märkte auch sonntags öffnen dürfen. Eine Grauzone macht es schon jetzt möglich.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Der „teo“ in Lobbach-Lobenfeld ist rund um die Uhr zugänglich. Foto: Alex

Lobbach-Lobenfeld. (cm) Das Land Baden-Württemberg plant eine Gesetzesänderung, die einige stutzig macht: Im Südwesten sollen Selbstbedienungsläden ohne Personal künftig auch sonntags öffnen dürfen. Dabei sind die Mini-Supermärkte der Kette "teo" in der Region – so zum Beispiel jener im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld – doch längst bereits rund um die Uhr, also auch sonntags, zugänglich.

Christoph Moll
