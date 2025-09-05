Lobbach-Lobenfeld. (cm) Das Land Baden-Württemberg plant eine Gesetzesänderung, die einige stutzig macht: Im Südwesten sollen Selbstbedienungsläden ohne Personal künftig auch sonntags öffnen dürfen. Dabei sind die Mini-Supermärkte der Kette "teo" in der Region – so zum Beispiel jener im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld – doch längst bereits rund um die Uhr, also auch sonntags, zugänglich.

