Warum der "teo"-Supermarkt jetzt schon sonntags geöffnet hat
Die Landesregierung plant, dass personallose Märkte auch sonntags öffnen dürfen. Eine Grauzone macht es schon jetzt möglich.
Lobbach-Lobenfeld. (cm) Das Land Baden-Württemberg plant eine Gesetzesänderung, die einige stutzig macht: Im Südwesten sollen Selbstbedienungsläden ohne Personal künftig auch sonntags öffnen dürfen. Dabei sind die Mini-Supermärkte der Kette "teo" in der Region – so zum Beispiel jener im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld – doch längst bereits rund um die Uhr, also auch sonntags, zugänglich.
