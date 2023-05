Lobbach. (lesa) Kein Wasser kommt derzeit aus etlichen Leitungen in Lobbach. Ein Wasserrohrbruch hat zu starken Beeinträchtigungen in der Wasserversorgung des Ortes geführt. Sowohl der Wassermeister wie auch der örtliche Bauhof arbeiten laut Auskunft von Bürgermeister Edgar Knecht an der Behebung des Problems, das derzeit an der Hochdruckleitung vermutet wird.