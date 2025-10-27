Montag, 27. Oktober 2025

Plus Lobbach

Juso-Bundesvorsitzender: "Müssen wieder lernen, für die Demokratie zu kämpfen"

Der Politiker Philipp Türmer appeliert bei den Lobbacher Gesprächen, daran Menschen wieder mehr Zuversicht zu geben.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 59 Sekunden
Reinhard Aldag (v.l.) im Gespräch mit Philipp Türmer, dem Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten (Jusos). Foto: Barth

Lobbach-Waldwimmersbach. (cba) Die 27. Auflage der Lobbacher Gespräche in der Manfred-Sauer-Stiftung stand im Zeichen der Themen Fairness und Gerechtigkeit – und der Frage, wie man der wachsenden gesellschaftlichen Spaltung entgegenwirken kann.

Auf Einladung der SPD Rhein-Neckar, unter anderem vertreten durch den früheren Landtagsabgeordneten Thomas Funk, war der Juso-Bundesvorsitzende

