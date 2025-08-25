Von Christiane Barth

Lobbach. Ratten in den Kanälen: Beim jüngsten Treffen des Gemeinderats war auch ein eher unangenehmes Thema am Rande angesprochen worden. Ein Bürger meldete sich nämlich in der Fragezeit für Einwohner zu Wort und wollte wissen, wie es um die Rattenplage im Ort sowie in den Verbindungsbereichen etwa zu Haag oder Meckesheim stehe.

"Ratten kennen