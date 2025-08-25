Montag, 25. August 2025

zurück
Plus Lobbach

Hat Lobbach ein Rattenproblem?

Die Nager fühlen sich in der Kanalisation wohl – das ist auch in Lobbach so, wo sie regelmäßig bekämpft werden.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Von Christiane Barth

Lobbach. Ratten in den Kanälen: Beim jüngsten Treffen des Gemeinderats war auch ein eher unangenehmes Thema am Rande angesprochen worden. Ein Bürger meldete sich nämlich in der Fragezeit für Einwohner zu Wort und wollte wissen, wie es um die Rattenplage im Ort sowie in den Verbindungsbereichen etwa zu Haag oder Meckesheim stehe.

"Ratten kennen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.