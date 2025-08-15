Lobbach. (cba) In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Kämmerer Bernhard Münch den Halbjahresbericht der Gemeindefinanzen vor. Grundlage war der Stand vom 28. Juli. Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro verzeichnet. Der Haushaltsplan geht von einem Defizit von 344.000 Euro aus.

"Wir versuchen sparsam zu wirtschaften", betonte Münch.