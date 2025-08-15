Freitag, 15. August 2025

Gemeinde steht finanziell gut da

Der Halbjahresbericht weist ein erfreuliches Ergebnis aus. Sogar das Sorgenkind Gewerbesteuer ist im Plan.

15.08.2025
Die Finanzen der Gemeinde sind auch dank der Steuereinnahmen aus dem Gewerbegebiet stabil, die Bilanz weist keine großen Ausreißer auf. Foto: Barth

Lobbach. (cba) In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Kämmerer Bernhard Münch den Halbjahresbericht der Gemeindefinanzen vor. Grundlage war der Stand vom 28. Juli. Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro verzeichnet. Der Haushaltsplan geht von einem Defizit von 344.000 Euro aus.

"Wir versuchen sparsam zu wirtschaften", betonte Münch.

