Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Die Lobbacher wollen gegen den Verkehrslärm in den Durchgangsstraßen der Ortsteile Waldwimmersbach und Lobenfeld vorgehen. Einige Anwohner haben bei der Gemeinde einen Antrag auf Erstellung eines Lärmgutachtens mit Bewertung und anschließender Reduzierung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde gestellt, berichtete Bürgermeister Edgar Knecht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Ein Rechtsanspruch für die Anwohner darauf bestehe aber nicht. Es wurde bereits ein Halteverbot zwischen den Hausnummern 97 und 105 der Hauptstraße erweitert, denn durch das ständige Abbremsen und wieder Anfahren entsteht erhöhter Verkehrslärm. Übrigens gilt in Teilen der Waldwimmersbacher Hauptstraße bereits Tempo 30.

Die Verwaltung hat sich daraufhin ein Angebot vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein erstellen lassen, das mehrere Stufen umfasst. Das Büro führte nun im Auftrag des Gemeinderats Ende vergangenen Jahres eine Verkehrszählung in Lobbach durch. Die Zählung sollte dabei helfen, eine verlässliche Aussage über die Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten von Lobenfeld und Waldwimmersbach zu treffen. Mittels eines Zählgeräts wurde in Lobenfeld am Kreisverkehr der Landesstraße 530 (L530) beziehungsweise Kreisstraße 4178 (K4178) und an der Einmündung von L532 und L595 eine Zählung an den Knotenpunkten vorgenommen.

In Waldwimmersbach fanden in der Ortsmitte und auf Höhe der Einmündung in das Gewerbegebiet Neurott über 24 Stunden Zählungen mittels Radargeräten statt. Die Auswertung unterscheide zwischen Auto, Lastkraftwagen und Motorrad, führte Bürgermeister Knecht weiter aus. Ausgewertet wurden die Stoßzeiten zwischen 6 und 10 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr. Die Werte wurden hinterher auf 24 Stunden hochgerechnet.

An keiner der erwähnten Straßen ist demnach im durchschnittlichen Verkehr eine Verkehrsbelastung von über 8200 Fahrzeugen in 24 Stunden über sieben Tage festgestellt worden. Das bedeutet, dass eine Kartierungspflicht nach Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinien nicht bestehe, so Knecht.

An der Ortsdurchfahrt der L532 fahren im Durchschnitt 6800 Fahrzeuge werktags durch, am Kreisverkehr in der Ortsmitte von Lobenfeld sind es 3200. Die Quote des Schwerlastverkehrs beträgt maximal 6,5 Prozent – bei keiner großartig hohen Lärmbelastung.

Man geht aber davon aus, dass in Waldwimmersbach Immissionen an Wohngebäuden entlang der Hauptstraße vorliegen, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde durchgängig vom Ortseingang bis -ausgang erlauben könnten.

In Lobenfeld besteht die Hoffnung auf eine Geschwindigkeitsreduzierung allerdings nicht. Das Ingenieurbüro empfahl nun die eine Lärmkartierung für Kosten von rund 5600 Euro. Mit zwei Enthaltungen gab es vom Gemeinderat grünes Licht dafür.