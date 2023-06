Ladenburg. (skb) Goldene Zeiten für Bücherfreunde: Ende Juni beginnen die Ladenburger Literaturtage "Vielerorts". Derweil haben die Vorbereitungen für ein kommendes Großereignis längst Fahrt aufgenommen, denn Ladenburg wird im nächsten Jahr Gastgeber der Baden-Württembergischen Literaturtage sein, die in der Zeit vom 7. bis 16 Juni 2024 in der Römerstadt stattfinden. "Die Organisation liegt bei der Stadt, wir liefern die Inhalte", erklärt Carolin Callies im Namen des Vereins "vielerorts – Literatur in Ladenburg".

Was die "Vielerorts"-Gäste dieses Jahr erwartet, berichteten aus dem Vorstandsteam Callies und Kristin Wolz, die diesmal nicht nur zur Moderatorenriege gehören, sondern als Autorinnen auch aus ihren eigenen Neuerscheinungen lesen. Vorfreude und Erwartungen sind groß: Jan Philipp Reemtsma hat sich angesagt. Erneut kommt Raphaela Edelbauer ("Die Inkommensurablen"), bereits 2021 zu Gast mit ihrem später mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichneten Roman "Dave". Und viele weitere spannende Autoren, zusammen "eine programmatisch tolle Mischung", wofür teilweise neue Gastgeber in der Altstadt ihre Hof- und Gartentüren öffnen. Zudem gibt es Lesungen in allen örtlichen Schulen. Der Eintritt ist dank Spenden und Sponsoren frei.

Wurde im Vorjahr thematisch in die Zukunft geschaut, wird es diesmal tendenziell historisch. Angefangen bei der Eröffnung am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Waldpark. Jan Philipp Reemtsma, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg, liest aus seiner Biografie über Christoph Martin Wieland. Angela Steidele, ab 20.30 Uhr auf der Bühne, hat in ihrem Roman "Aufklärung" die älteste Tochter Johann Sebastian Bachs in den Mittelpunkt gestellt, "von der man eigentlich nichts weiß", sagt Wolz. Im Gespräch mit den beiden Autoren wollen die Moderatorinnen auch der Frage auf den Grund gehen, wie in biografischen Themen mit Fiktion umgegangen wird.

Ulrike Daesner, die im Rahmen der "Flaneusen"-Reihe schon einmal zu Gast war, nimmt die Leser in "Die Verwandelten" mit in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und hat mit dem "Lebensborn" "ein hartes Thema mutig aufgegriffen", so Wolz. Während im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung Carsten Henn und sein Roman "Der Buchspazierer" im Mittelpunkt steht, wird mit Julia Friese ("MTTR") und Heinz Helle ("Wellen") tatsächlich spaziert. Außerdem neben vielen Weiteren dabei: Illustratorin und Autorin Nina Dulleck ("Otis & Otilie – Ein Pony zum Frühstück"), Behzad Karim Khani ("Hund, Wolf, Schakal") sowie Illustratorin und Comicautorin Zelba mit ihrer autobiografischen Graphic Novel "Im selben ...