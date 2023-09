Von Christina Schäfer

Weinheim. Als Wolfgang Orians im Februar seine Pläne für das Literaturfestival Weinheim vorstellte, wusste er vielleicht selbst noch nicht, was da auf ihn wie auch die Stadtgesellschaft zukommt. Mittlerweile ist aus den Plänen ein Programm für fünf Tage ausgearbeitet worden, das im Pressegespräch am Dienstag vorgestellt wurde. Orians bleibt geradezu bescheiden, als er sagt: "Die Vision ist auf einem guten Weg." Ganz andere Worte findet da Weinheims Pressesprecher Roland Kern. "Aus den Ideen ist ein sagenhaftes Programm geworden!".

In der Tat verwandelt sich Weinheim von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. Oktober, in eine Hochburg der Literatur mit Lesungen an äußerst interessanten Orten. "Das Literaturfestival lebt nicht nur von der Bekanntheit der Autoren, sondern auch von den Locations", so Kern. Eine Krimilesung in den Zellen des Polizeireviers – wo kann man die sonst erleben? Und wenn schon nicht die Reise nach Hawaii, dann doch zumindest die Reiseliteratur im HaWei, Blick aufs Wasser inklusive – wenn auch Hallenbad statt Ozean.

Schirmherrin ist Ingrid Noll (hier mit Polizeipräsident Siegfried Kollmar). Foto: Dorn

Ein Dutzend abendlicher Lesungen an vier Tagen wartet auf die Gäste. "Wir haben immer einen Hochkaräter und zwei weniger bekannte Autoren", erklärt Orians das Prinzip. Er ist nicht nur Ideengeber des Festivals, sondern auch Vorsitzender des dafür gegründeten Vereins Literaturfestival Weinheim. Zu den bekannten Namen gehören Karen Duve, Mario Giordano, der Journalist Juan Moreno und Ingrid Noll, Schirmherrin des Festivals.

Zur Lesung der Ehrenhauptkommissarin haben sich Andreas Stenger, Präsident des Landeskriminalamts, wie auch Polizeipräsident Siegfried Kollmar, Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, angekündigt. Nolls Lesung findet am Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr, im Polizeirevier statt.

Auch das gehört zum Konzept: die Verknüpfung des Ortes mit dem Thema der Lesung. So gibt es in der Hausbrauerei Kulinarik von Ayurveda bis Quitte und im Trausaal im Schloss Romantik von und mit Silke Ziegler. "Wir wollen Literatur für alle", erklärt Orians den Ansatz. Darunter fällt auch die Mischung der Genres: So gibt es von Krimi über Liebesroman bis hin zu Fantasy alles zu hören – inklusive Lyrik. "Von Hängen fallen" heißt das Werk der Autoren Anja Liedtke und Achim Stegmüller, das von der Künstlerin Sabine Hey illustriert wurde. Auszüge gibt es am Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr, in der Kunstwerkstatt, möglicherweise verbunden mit einer Ausstellung mit Exponaten von Hey.

Lesungen der anderen Art gibt es am Donnerstag, 5. Oktober, zum einen um 19 Uhr auf einer Fahrt mit der alten OEG von Weinheim nach Heidelberg und zurück, zum anderen im Verlauf der "Langen Nacht der Bücher" im A2-Keller, die um 21 Uhr beginnt. Bei beiden Veranstaltungen sind jeweils sechs Autorinnen und Autoren zu hören. Weiteres Highlight ist am Samstag, 7. Oktober, die Poetenparty. In "Muddy’s Club" warten "poetische Aperçus" und Musik mit Jazzpianistin Anke Helfrich.

Die Lesungen unter dem Titel "Weinheim liest" sind aber nur ein Teil des Festivals, wie Orians verdeutlicht. Da ist zum anderen das Kinder- und Jugendprogramm mit einem Schwerpunkt auf der Leseförderung, ergänzt durch einen Geschichtenwettbewerb für die Kitas und Schreibwerkstätten für die Schulen. "Die Nachfrage war groß", freut sich Orians.

Der dritte Teil des Literaturfestivals ist die am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, stattfindende Buchmesse. "Wir sind eine größere unter den kleinen Buchmessen, im Südwesten wohl die Größte", sagt Orians mit Blick auf 90 Aussteller, die sich in der Stadthalle präsentieren. Das sind nicht nur jene aus der Region – Verlage und Selfpublisher aus Aachen, Berlin, Erfurt, selbst die Schweiz ist hier vertreten. Und auch im Rahmen der Buchmesse finden Lesungen statt – dann auch für Kinder. "Ich sehe die Messe als Familienevent", sagte dazu Maren Schüssler, Vorstandsmitglied im Verein und zugleich zuständig für die Autorenbetreuung während des Festivals.

Zu Gast sind unter anderen Journalist Juan Moreno und Autorin Karen Duve. Foto: dpa

Weinheim wird im Oktober zu einer Hochburg der Literatur und des Lesegenusses. "Wir wünschen uns da auch eine entsprechende Stimmung in der Stadt", hofft Orians. "Es ist ein Zugewinn für die Stadt", ist Kern überzeugt. Er sagt, dass es etwas Vergleichbares noch nie gegeben habe. "Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, wie es im Tourismuskonzept gefordert wird." Nun müssten nur noch die Menschen kommen, hofft Orians auf die Besucherresonanz. Wird das Literaturfestival ein Erfolg, ist es für ihn denkbar, es im jährlichen Veranstaltungskalender zu etablieren. Dafür braucht es aber Unterstützung. Die kommt in diesem Jahr sowohl von Firmen, wie auch Privatpersonen. "Ohne die hätte das Festival nicht stattfinden können", dankt Orians den Sponsoren, aber auch jenen, die sich im Verein und im Kuratorium einbringen.

Info: Das Programm liegt in allen städtischen Dienststellen, in Buchhandlungen und an den Orten der Lesungen aus. Online ist es auf der Webseite der Stadt unter www.weinheim.de zu finden. Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.reservix.de.