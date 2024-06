Von Günther Grosch

Weinheim. Das 2023 erstmals veranstaltete "Literaturfestival Weinheim" hat bei vielen den Appetit auf eine Fortsetzung geweckt. Die gute Nachricht deshalb vorweg: "Der Lesehunger kann auch 2024 gestillt werden", so Stadtsprecher Roland Kern als Zweiter Vorsitzender des Vereins "Literaturfestival Weinheim". Spannende Werke an besonderen Orten und mit herausragenden Autorinnen und Autoren soll die Menschen als Teil des "Literatursommers Baden-Württemberg" auch in diesem Jahr wieder in die Zweiburgenstadt locken.

"Literatur nicht nur zur Bespaßung, sondern auch als Bildungsauftrag", steht nach den Worten des Verlegers und Cheforganisators Walter Orians im Mittelpunkt des vom 11. bis 15. September im Terminkalender aufgelisteten Lesemarathons. Wie im Vorjahr zeigt sich das bereits jetzt in seinem groben Rahmen feststehende Programm dreigeteilt. Rund 50 Autoren geben im Leseprogramm "Weinheim liest" ihre literarischen Visitenkarten ab. Darin eingebettet zeigen sich am 14. und 15. September eine zweitägige Buchmesse mit mehr als 80 Verlagen in der Stadthalle sowie zum Dritten das Kinder- und Jugendprogramm "Lesen will gelernt sein".

Bei der Eröffnungsveranstaltung des Literaturfestivals am 11. September in der Ulner Kapelle liest Lyrik-Preisträgerin Anja Utler. Foto: zg

Dass das Literaturfestival Weinheim auch 2024 wieder stattfinden kann, stelle keine Selbstverständlichkeit dar, machte Orians im Pressegespräch deutlich. Das Festival werde von einer kleinen Gruppe von knapp zwei Handvoll Menschen mit Leben gefüllt, "die neben jeder Menge Herzblut viel Freizeit investieren". Neben der ehrenamtlichen Arbeit ist für die Veranstalter aber auch der finanzielle Hintergrund wichtig. Für den neben der Volksbank Kurpfalz, der Freudenberg-Stiftung und der Bürgerstiftung Weinheim die Stadtwerke Weinheim, die RNV, die Stadt Weinheim und Orians Achter-Verlag sowie die Baden-Württemberg-Stiftung, letztere als Hauptsponsor mit 20.000 Euro, für die finanzielle Absicherung sorgen. Der 2023 erworbene "gute Ruf des Festivals" sorgte nicht zuletzt dafür, dass sich viele neue Organisationen und Institutionen bereit erklärten, Räume für Lesungen zur Verfügung zu stellen, richtete Kern seinen Dank auch an diese Adressen. Neu hinzugekommen sind unter anderem das Amtsgericht, die Ulner Kapelle, die Lounge der Volksbank Kurpfalz, die Evangelische Stadtkirche, die Volkshochschule Badische Bergstraße, das Feuerwehrzentrum, die Friedhofskapelle Hohensachsen, die "Bergwerksgrube Marie" sowie der Sitzungssaal im Rathaus.

Das 2. Literaturfestival Weinheim ist zugleich Teil des "Literatursommers Baden-Württemberg", der unter dem Motto "Der Freiheit eine Gasse – Literatur und Demokratie" steht. Dieses Thema greift das Festival bereits bei der Eröffnungsveranstaltung am 11. September in der Ulner Kapelle mit der Lyrik-Preisträgerin Anja Utler auf. Die unter anderem mit dem Ernst-Jandl- und Peter-Huchel-Preis ausgezeichnete Autorin liest aus ihrem Buch "Es beginnt – ein Trauerrefrain". In dem Buch setzt sich Utler anhand von 209 Haiku-artigen Gedichten, die jeweils mit "Es beginnt ein neuer Tag" anfangen, mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auseinander. Im Anschluss diskutiert sie mit dem dem Autorenkollektiv "Correctiv" angehörigen Journalisten Marcus Bensmann ("Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst – Die ungeheuerlichen Pläne der AfD") sowie dem Generalsekretär des deutschen PEN-Autorenverbands ("Poets, Essayists, Novelists"), Michael Landgraf, über "Literatur und Demokratie". Ein weiteres Ass schlägt das Literaturfestival am Donnerstag, 12. September, in der Volksbank-Kurpfalz-Lounge. "Serve & Volley" heißt es, wenn die ehemalige deutsche Tennis-Weltklassespielerin Andrea Petkovic ihren Bestseller "Zeit, sich aus dem Staub zu machen" vorstellt. Darin geht die jetzt als Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin tätige Autorin auch existenziellen Fragen auf den Grund, die sich uns allen angesichts Veränderungen im Leben, über Abschiede, die Kunst des Loslassens und Chancen der Neufindung stellen.

Statt ins Polizeirevier und deren Zellen, wo 2023 unter anderem Ingrid Noll als Gastleserin auftrat, zieht es Krimifreunde diesmal in den Verhandlungssaal des Amtsgerichts. Dort wird Michael Kobr, bekannt durch die "Kluftinger Krimis", den "Nebel über Ronne" lichten. Parallel dazu – alle Lesungen beginnen jeweils zur gleichen Zeit um 19 Uhr – geht es in der Evangelischen Stadtkirche politisch nicht weniger spannend in Ronya Othmanns Roman "Vierundsiebzig" um den Völkermord der IS an den Jesiden. In der VHS spricht die aus Lützelsachsen stammende und aus Tel Aviv anreisende Übersetzerin Ruth Achlama über israelische Literatur. Felictitas Vajna liest aus den von Achlama übersetzten Werken.

Kein böses Omen soll Freitag, der 13. September, darstellen, wenn Ingrid Noll – im Amtsgericht – ihren kriminalistischen "Gruß aus der Küche" serviert. Steintor Rasmussen, von den Färöer-Inseln kommend, steht ihr mit seinem "Siebzehnten Mann" zur Seite. Aus dem Feuerwehrzentrum sind zum gleichen Zeitpunkt die "Bösen Stimmen" aus Silke Zieglers Weinheim-Krimi zu hören.

"Ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen – Lauter Liebeserklärungen an den Fußball", schreibt und sagt Moritz Rinke. Und liest in der gegenüber dem Grab von Sepp Herberger gelegenen Friedhofskapelle Hohensachsen aus seinem Buch. Mit ihm gastiert Marcel Wedow aus Thüringen. Er berichtet von einem Schicksalsschlag, der sein Leben änderte und zur Entstehung eines Fußballmuseums führte.

Die aus Lützelsachsen stammende und aus Tel Aviv anreisende Übersetzerin Ruth Achlama spricht über israelische Literatur. Foto: zg

Die ZDF-Journalistin Miriam Böttger als Dritte im Bunde liest aus ihrem Buch "Aus dem Haus" und schildert darin ihren Umzug von Weinheim nach Kassel. Nicht zuletzt dürfen sich Literaturfreunde wieder auf Lesungen im rollenden OEG-Nostalgiezug freuen.

Info: Alle Lesungen beginnen um 19 Uhr. Einlass in den jeweiligen Veranstaltungsorten ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten können unter reservix.com oder bei den einschlägigen Vorverkaufsstellen gebucht werden. Ein gedrucktes Gesamtprogramm ist ab Ende Juni in den Weinheimer Buchhandlungen und öffentlichen Stellen erhältlich. Im Internet ist das Programm ab dann auch unter www.literaturfestival-weinheim.de abrufbar.