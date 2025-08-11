Ein Rundgang über die Weinheimer Kerwe (plus Fotogalerie)
Sie wollten endlich wieder die "Nacht der 1000 Lichter" sehen, die im Zeichen der Liebe stand. Die Hitze machte Kerzen zu schaffen.
Von Philipp Weber und Christina Schäfer
Weinheim. Obwohl die Weinheimer Altstadtkerwe noch gar nicht zu Ende ist, steht sie nach den ersten drei Festtagen unter Rekordverdacht: Nach Angaben der Stadt haben bereits von Freitag bis Sonntag um die 40.000 Menschen an Weinheims "fünfter Jahreszeit" teilhaben wollen.
Auch am Montag läuft das Fest noch bis in die
