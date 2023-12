Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Anne Folgers (Foto: privat) Blickwinkel sind eigenwillig und kommen leichtfüßig, aber tiefgründig daher. Mit Wortwitz und Ironie singt sie im Rosamunde-Pilcher-Stil gegen Großkonzerne, über das Glück zu fliegen, wenn die Beine fest auf dem Boden stehen, parodiert anschaulich Beethovens Götterfunken unter Lockdown- und Weingeist-Bedingungen, lässt die Influencerin Doremi im neuen Tutorial erklären, welche Intervalle zum Fasten geeignet sind und warum der Tritonus keine Nuss ist.

Anne Folger studierte Klavier, Kammermusik und Liedbegleitung, sie wurde Preisträgerin in mehreren internationalen Klavierwettbewerben. Mit dem Klavierduo Queenz of Piano spielte sie über 800 Konzerte in aller Welt und wurde damit 2015 Trägerin des Thüringer Kleinkunstpreises. 2021 erhielt sie Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Die Vorstellung beginnt am Mittwoch, 31. Januar, um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro, Förderkreis-Mitglieder bezahlen 23 Euro. Karten gibt es ab sofort gegen Vorkasse. Interessenten wenden sich bitte per Mail an foerderkreis@olympia-leutershausen.de oder telefonisch an 06201/53600. Dann wird die Kontoverbindung mitgeteilt.