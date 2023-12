Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Am 21. Dezember – dem kürzesten Tag des Jahres – wird europaweit der Kurzfilm in seiner ganzen Vielfalt und Kreativität gefeiert. Auch das Olympia-Kino präsentiert am kommenden Donnerstag, ab 20.15 Uhr, eine abwechslungsreiche Auswahl von Kurzfilmen, die im Laufe der vergangenen Jahre an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden. Zu den Filmen: Alles im Lot? Manchmal ist es gar nicht so einfach, das Gleichgewicht zu halten. Eine Seilbahnfahrt läuft aus dem Ruder, eine Kuh wünscht sich als Teil eines Mobiles mehr Nähe zu den anderen Tieren und ein liebeskranker Kater gerät immer wieder in tödliche Unfälle. Aber wozu hat man denn neun Leben? In 82 Minuten werden elf Filme gezeigt, einige davon im deutschen Original oder mit deutschen Untertiteln, andere kommen ohne Sprache aus.