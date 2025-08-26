Stand von Weingut Müller fehlt erstmals beim größten Fest der Stadt
Die Verwaltung räumt Überlegungen zur "Ausweitung" ein. Die RNZ hat bei der Winzerfamilie nachgefragt.
Leimen. (lesa) Die Weinkerwe – sie gehört zu Leimen wie die Eiersuche zu Ostern. Und mindestens genauso eng verbandelt war bislang ein Stand mit dem Traditionsfest der Großen Kreisstadt: der Ausschank des Weinguts Adam Müller am Georgi-Marktplatz im Herzen der Weinkerwe.
Zu Recht: Gehörte die Winzerfamilie, namentlich der inzwischen verstorbene Seniorchef Erich Müller, doch schon zu
