Leimen. (luw) Ohne sie ist keine größere Veranstaltung möglich, sie sind im wahrsten Wortsinn "Retter in der Not" – und dennoch werden sie oft vergessen: die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). So hat nun das Leimener DRK Bilanz nach den drei Kerwen in der Großen Kreisstadt gezogen.

Rund 25 Ehrenamtliche haben an insgesamt neun Festtagen – jeweils drei Tage Angellocher und Diljemer Kerwe sowie Weinkerwe – 38 sogenannte Schichtplätze besetzt, wie Kai Brümmer als Stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins gegenüber der RNZ berichtet. Ohne An- und Abfahrt wurden demnach etwa 185 Helferstunden geleistet.

"Die Leimener Weinkerwe war hier eine größere Herausforderung, da wir parallel das Medical Center ,Dänisches Lager’ am Hockenheimring betrieben", so Brümmer. "Bei der eigentlichen Kerwe kam es jedoch zu mehreren medizinischen Hilfeleistungen, die zum Teil unschöne Hintergründe hatten."

Auf Nachfrage sagt Brümmer mit Blick auf die Messerstiche zwischen Jugendlichen am Weinkerwe-Montag: "Ja, eine Behandlung von vorsätzlich verursachten Verletzungen und gerade bei jungen Menschen ist immer besonders unschön, gerade wenn man selbst Kinder hat." Und er ergänzt: "Das ist nicht das, worauf man sich mental einstellt, wenn man auf einem Stadtfest Sanitätsdienst leistet."

Zu den schöneren Einsätzen dagegen zählt er "kleine Blessuren, die sich mit Betreuung und einem Pflaster oder Coolpack behandeln lassen". Als Beispiele nennt der Ehrenamtliche leichte Fahrradstürze oder eine kleine Schnittwunde am Fuß durch unpassendes Schuhwerk: "Wunde reinigen, begutachten und verbinden", laute dann das Motto – und danach könne der Betroffene weiterfeiern. "Am besten für alle ist natürlich, wenn wir ,arbeitslos’ sind, dann geht es allen gut", so Brümmer.

"Zusammen mit den ebenfalls ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, die die Kerweumzüge gegen den Verkehr absichern, tragen wir dazu bei, dass die drei großen Stadtfeste erfolgreich durchgeführt werden können", heißt es in einer Mitteilung des DRK.

Und abschließend: "Auch wenn die Berichterstattung und die Festreden unsere ehrenamtliche Tätigkeit nicht weiter erwähnen, sind wir umso mehr stolz auf unsere Helfer für die geleistete Arbeit trotz der Doppelbelastung. Vielen Dank hierfür."

Ärgern aber musste sich nun der Leimener Ortsverein über eine "mutwillige Sachbeschädigung", wie dieser mitteilt: Am Sonntag stellten Mitglieder fest, dass der digitale Schließzylinder am Hoftor des Rettungs- und Ausbildungzentrums (RAZ) in der Tinqueux-Allee "durch massive Gewalteinwirkung" zerstört wurde.

"Nicht nur, dass hierdurch ein mittlerer dreistelliger Betrag an Sachschaden entsteht, der durch Spenden und Mitgliedsbeiträge ersetzt werden muss", schreiben die Ehrenamtlichen: "Im Hof sind Einsatzfahrzeuge von DRK und DLRG geparkt, die jederzeit im Ernstfall für unsere Helfer zugänglich sein müssen."