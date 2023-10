Von Lukas Werthenbach

Leimen/Sandhausen. Es wird immer gruseliger in der Region: Während ausgehöhlte und beleuchtete Kürbisse schon seit Jahren für viele zur Standard-Dekoration an Halloween gehören, verwandeln zum 31. Oktober immer mehr Menschen ihre Gärten, Einfahrten und Teile ihrer Häuser "im großen Stil" in schaurige Orte. Besuche insbesondere von Kindern ab der Dämmerung sind erwünscht – und wer sich dem einen oder anderen "Schreckmoment" stellt, kann auch auf eine süße Belohnung hoffen. Die RNZ gibt eine Übersicht über fünf "Halloween-Häuser" in Leimen und Sandhausen.

Die Kleins dekorieren ihren Hof. Foto: Alex

Bei Familie Klein in der Friedrichstraße 25 in Leimen-St. Ilgen "wird es von Jahr zu Jahr mehr", sagt Uwe Klein: "Ich habe zwei Jungs, die inzwischen 15 und 20 Jahre alt sind – früher sind wir an Halloween selbst ein bisschen rumgelaufen und haben Süßigkeiten gesammelt und irgendwann kam die Idee, dass wir ja auch mal was bauen könnten."

Es fing mit einer Kürbisfigur klein an. Mittlerweile wird der Hof vor dem Haus aufwendig dekoriert, 14 Tage vor Halloween beginnt die Arbeit. Und die ganze Familie packt mit an. So werden auch Skelette nicht mit ihren blitzeblanken Knochen einfach aufgestellt. "Wir bearbeiten die mit Frischhaltefolie und anderem, damit sie richtig alt und vermodert aussehen", so Klein.

Im Fenster sorgen Lichtprojektionen für den Eindruck, als würden Geister ein- und ausschweben. Im vergangenen Jahr habe man 500 bis 600 Besucher gehabt, berichtet der 53-jährige Familienvater, der beim Gaiberger Bauhof angestellt ist.

Besonders groß ist die Vorfreude auf eine neue Errungenschaft, die dieses Jahr erstmals zum Einsatz kommt: zwei sogenannte Animatronics. Das sind über zwei Meter große Figuren – ein Teufel und ein Skelett –, die zunächst friedlich im Hof zu sitzen scheinen. Doch weil sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet sind, springen sie auf, sobald jemand vorbeigeht.

Der Mut könnte sich jedenfalls lohnen für alle, die zwischen 17.30 und 22 Uhr zu Besuch kommen: Die Kleins haben Marshmallows, saure Kaugummis und mehr vorbereitet.

Timo Fischer arbeitet insbesondere gern mit visuellen Effekten, auch "digitale Dekoration" genannt. 2015 wurde er auf eine Firma in den USA aufmerksam, die Videos mit Geistern und Hexen produziert, die wiederum per Beamer auf Oberflächen projiziert werden. Inzwischen hat der hauptberuflich als Medizintechniker, Technischer Berater und Programmierer tätige 25-Jährige sogar unter dem Namen timofischerprojects.com ein Nebengewerbe angemeldet, das unter anderem Softwarelösungen und Synchronstimmen für "digitale Dekoration" anbietet.

Timo Fischer lässt es in den Fenstern seiner Wohnung spuken. Foto: Hebbelmann

In seiner Wohnung in der Karolingerallee 6 in Leimen nutzt er die amerikanische Technik nun, um in seinen neun der Straße zugewandten Fenstern eine "Effekt-Show" abzuspielen: "Da werden Geister, Hexen und Piraten in den Fenstern rumhüpfen", kündigt er an. Wenn das Wetter mitspielt und es nicht gerade regnet, will Fischer außerdem drei Kürbisse und Geister vor dem Haus aufstellen, die dann "zum Leben erweckt werden", singen und Geschichten erzählen.

Besucher sind wie an jedem Halloween willkommen, wobei Fischer aus Erfahrung schmunzelnd berichtet: "Meistens habe ich am Ende des Abends noch ganz viele Süßigkeiten übrig, weil die Leute sich nur die Effekte angucken und dann vergessen, nach Süßem zu fragen." Die "Show" beginnt mit Einbruch der Dunkelheit und dauert bis etwa 22 Uhr.

Familie Geiger wohnt "Im Heckengarten 3" in Sandhausen, wo die Vorbereitungen bereits vergangene Woche "auf Hochtouren" liefen. "Wir haben dieses Jahr das Thema Piraten, aber im Vorgarten auch normale Halloween-Dekoration mit Kürbissen", erzählt die 44-jährige Nadine Geiger. Passend dazu hat ihr Mann Dirk bereits eine Kanone aufgebaut.

Bei den Geigers dreht sich diesmal alles um Piraten. Foto: privat

Zudem können sich Besucher heute Abend auf "Skelett-Piraten" und Animationen auf Leinwänden sowie in den Fenstern des Hauses freuen. Und bereits in den vergangenen Tagen zählte ein Countdown die Tage bis zum heutigen Halloween-Datum herunter. Zwischen 18 und 21 Uhr dürfen Interessenten hier vorbeikommen und sich überraschen lassen. Geiger verrät, das sie bereits 245 Tüten mit Süßigkeiten verpackt hat. "Und für den Fall, dass das nicht reicht, haben wir noch einen großen 100er-Sack mit Popcorn", erzählt sie.

Allein für Süßigkeiten habe die Familie rund 200 Euro ausgegeben. So hofft auch die elfjährige Tochter Emilia, dass sie nicht leer ausgeht. Der Wert für die Dekoration lasse sich derweil kaum beziffern. Seit drei Jahren schmücken die Geigers ihr Grundstück zu Halloween, wobei das "Grusel-Fieber" quasi das ganze Jahr über anhält: "Wenn der 31. Oktober vorbei ist, planen wir eigentlich gleich schon wieder fürs nächste Jahr", sagt Geiger schmunzelnd.

Familie Naber feiert an diesem Halloween "Zehnjähriges": So lange wird das Haus in Sandhausen, Willy-Brandt-Straße 10, schon pünktlich zu Halloween gruselig dekoriert. "Das wurde immer größer", erzählt Lars Naber rückblickend. "Letztes Jahr haben die Leute teilweise eineinhalb Stunden bei uns angestanden." Hof und Carport werden dekoriert.

Bei den Nabers wird es „blutig“. Foto: privat

"Wir haben dieses Jahr kein Motto, aber wir sind diesmal ein bisschen blutig unterwegs", sagt der 50-Jährige, der als Lösungsberater für Microsoft arbeitet. So sei der Außenbereich mit Kürbissen und Totenköpfen so geschmückt, dass sich der Gruselfaktor auch für kleinere Kinder im Rahmen hält. "Und nur wer sich traut, kann dann noch in unseren Eingangsflur kommen, wo es etwas heftiger wird", fügt er hinzu.

Auch Freunde und Bekannte wirken dabei auf dem Grundstück mit: Sie verkleiden sich und erschrecken die Besucher. Auch Nebelmaschine und Beamer kommen zum Einsatz. Zwischen 17 und 20.30 Uhr dürfen Interessenten vorbeikommen: 900 Süßigkeiten-Tüten sind vorbereitet. "Wir haben über Bekannte auf der US-Base original amerikanische Süßigkeiten eingekauft", berichtet Naber, der sich in seiner Freizeit übrigens auch als American Football-Coach engagiert. Was die Dekoration und Geräte für Effekte angeht, "läppert sich das immer weiter", meint er: "Zwischen 4000 und 5000 Euro stehen da schon draußen rum."

André Grädler machte in den vergangenen Tagen das Wetter zu schaffen: "Solange es regnet, kann ich meine animierten Figuren nicht draußen aufstellen", erklärt der 37-Jährige. Dabei handelt es sich um Animatronics, die beispielsweise Clowns, Gespenster und eine "Kürbisvogelscheuche" darstellen und mit Geräusch- oder Bewegungssensor ausgestattet sind. Doch mehrere Lichtprojektionen, die im Inneren aufgebaut werden und draußen für Effekte sorgen, werden unabhängig vom Wetter auf jeden Fall eingesetzt, sagt er. Schon seit 2015 dekoriert Grädler Einfahrt und Vorgarten in der Dresdner Straße 5 in Leimen.

Dabei feilt er jährlich an seiner Dekoration, um den Gruselfaktor zu optimieren. Für dieses Jahr hat er beispielsweise seine Nebelmaschine optimiert, die auf einem eigens aufgebauten "Friedhof" zum Einsatz kommt: "Ich habe die jetzt mit einem Ultraschallvernebler ausgestattet, damit es schön dichten Bodennebel gibt", so Grädler, der als Beikoch für das Studentenwerk in Heidelberg arbeitet.

Der Friedhof besteht aus Styropor-Grabsteinen, aber auch eine zur Hexe umgestaltete Schaufensterpuppe soll auf dem Grundstück für Angst und Schrecken sorgen. Inspiriert von einem Video auf der Internetplattform Tik Tok, gehört dazu nun auch eine Milchglaskugel, die Grädler in wechselnden Farben beleuchtet. Das sorgt auch bei seinen Kindern im Alter von zehn und fünf Jahren für Freude.

Ebenso wie die Aussicht auf reichlich Süßigkeiten, die Grädler verteilt. Er verrät, dass er dabei aber auch als Clown verkleidet ist und sich Besucher darauf einstellen müssen, von ihm "überrascht" zu werden. Er rechnet aus Erfahrung der vergangenen Jahre mit über 300 Kindern, die sich auf sein Grundstück wagen. Vorbeikommen können Interessenten zwischen 18 und 22 Uhr.