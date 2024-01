Leimen/Eppelheim. (cm) Richard Franzen aus Leimen und Moritz Hoffleit aus Eppelheim gehören zu den besten jungen Fahrradfahrern in Baden-Württemberg. Die beiden Jungs waren beim Endturnier des ADAC-Fahrradgeschicklichkeitsfahrens in Baden-Württemberg erfolgreich und landeten auf dem Siegertreppchen.

Am Sonntag traten die Sieger der Endturniere aus Nordbaden, Württemberg und Südbaden in Herrenberg gegeneinander an. Der Wettbewerbs-Parcours wurde von ehrenamtlichen Helfern des MSC Eppelheim betreut.

Die Verkehrssicherheit stand im Vordergrund beim erstmals ausgetragenen ADAC-Fahrradturnier Baden-Württemberg. Auf einem herausfordernden Parcours radelten rund 150 Kinder und Jugendliche um den Titel. Dabei waren höchste Konzentration und ein möglichst fehlerfreier Auftritt gefragt.

Mehr als 350 Zuschauer verfolgten, wie die landesweiten Fahrrad-Champions ermittelt wurden. In drei Altersklassen mussten die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 15 Jahren auf einem anspruchsvollen Parcours ihre Fähigkeiten auf dem Rad unter Beweis stellen.

Zuvor hatten sie sich in den regionalen ADAC-Fahrradturnieren in Nordbaden, Südbaden und Württemberg gegen rund 5500 junge Radfahrer erfolgreich durchgesetzt und für das Finale in Herrenberg qualifiziert.

Der acht Stationen umfassende Parcours sorgte für große Spannung. Hier kam es darauf an, ähnlich wie im Straßenverkehr fehlerfrei und ohne Risiko zu fahren.

Zudem wurde genau geprüft, ob die Teilnehmenden die verschiedenen Geschicklichkeitsprüfungen ohne Fehler meistern. Besonders die sogenannte S-Gasse erforderte eine sehr gute Beherrschung des Fahrrads: Mit einer Spurbreite von knapp 60 Zentimetern ist die S-Gasse so zu durchfahren, dass keine der begrenzenden Klötzchen dabei umfallen.

In der Altersklasse mit den Jahrgängen 2014 und 2015 erreichte Richard Franzen aus Leimen den zweiten Platz. Bei den Jungen der Jahrgänge 2008 bis 2011 bewältigten zehn Fahrer den Parcours komplett ohne Strafpunkt.

Daher war eine besonders gute Zeit erforderlich, um einen Platz auf dem Podium zu ergattern. Hier schaffte es Moritz Hoffleit aus Eppelheim auf Rang drei.