Leimen-St. Ilgen/Nußloch. (cm) Melvin ist bekannt wie ein bunter Hund. Die RNZ berichtete groß über das verwaiste Wildschweinbaby, das Schwein hatte und bei Familie Lurz in Nußloch ein neues Zuhause fand. Über vier Jahre ist das nun her und Melvin inzwischen ein ausgewachsener Keiler, der Lust auf einen Ausflug hatte.

So rieben sich zahlreiche St. Ilgener am Montagnachmittag die Augen, als sie ihn herumspazieren sahen. Dass es sich nicht um ein verirrtes Wildschwein aus dem Wald handelt, war schnell klar. Einige erkannten Melvin gleich. Und am Ende gab es sogar Streicheleinheiten. Doch der Reihe nach.

Wie jeden Nachmittag war Christiane Lurz am Montag mit Melvin auf dem Gelände des Nußlocher Angelsportvereins spazieren, wo der vierjährige Keiler auf einem Grundstück in einem Stall lebt. Dort fühlt er sich sauwohl und liebt es, im See zu baden, erzählt die 54-Jährige. Sie richtete am Montag gerade frisches Heu. "Normalerweise hilft Melvin dabei und verteilt es selbst", so Lurz.

Doch dieses Mal war er plötzlich weg. "Das hat er noch nie gemacht, eigentlich hört er aufs Wort und steht sofort wieder da", kann es Lurz noch immer nicht glauben. Irgendwie fand Melvin eine Lücke in dem fast komplett umzäunten Areal. Die 54-Jährige wartete zunächst auf seine Rückkehr. Doch es kam anders.

"Ich bekam schnell einen Anruf, dass Melvin in St. Ilgen in der Theodor-Heuss-Straße herumrennt", erzählt die Nußlocherin. "Als ich ankam, war die Polizei schon da." Aufgeregte Zeugen hatten Notrufe abgesetzt. Doch Melvin war nicht gefährlich. "Er lief herum, als würde er dort schon immer spazieren gehen", erzählt Lurz.

"Er hat sogar sein Schwänzchen geschwungen." Ihm gefiel wohl auch, dass Anwohner ihm Äpfel und Kartoffeln hinwarfen. Letztere ließ er aber liegen. Die mag er nur gekocht. Am liebsten nascht er ohnehin Früchtemüsli und Erdnüsse.

"Eigentlich ist Melvin sehr ängstlich", erzählt Lurz. "Es ist ja ein Wildtier." Auch wollte er nie von Fremden angefasst werden. Doch am Montag gab’s sogar Streicheleinheiten von der Polizei, die Melvin sichtlich genoss. Mehrere Dutzend Anwohner schauten zu. "Die waren begeistert", erzählt Lurz. Weil Melvin so gut mitmachte, bekam er auch kein Betäubungsmittel.

Am Ende bestieg er mehr oder minder freiwillig an einer Tiefgarageneinfahrt im Carl-Orff-Weg die Box der Tierrettung, die ihn wieder nach Hause brachte. "Er ist ausgestiegen und hat gefressen, als wäre nichts gewesen", erzählt Lurz, die nun erst einmal auf Spaziergänge verzichtet, bis die Lücke im Zaun geschlossen ist.

"Melvin käme auch nicht alleine in der Natur zurecht", meint sie. "Er weiß ja gar nicht, dass er ein Wildschwein ist." Einen Schaden hat Melvin auf seiner Tour übrigens nicht hinterlassen. "Alles halb so wild", fand die Polizei. "Er ist halt ein lieber Kerl", sagt Lurz.