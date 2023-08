Von Sabine Geschwill

Leimen-Gauangelloch. "Endlich ist es wieder so weit: In Angelloch ist Kerwezeit", freute sich Oberbürgermeister Hans Reinwald. Er war am Samstagabend, 26. August, auf dem Festplatz am Rathaus für die Eröffnung des Brauchtumsfestes verantwortlich. Vor dem traditionellen Fassbieranstich hatte er sich bereits die Lederschürze umgebunden und den Zapfhahn inspiziert, um sicher zu gehen, dass dieser keine Tücken bereithielt. "Ein Jahr lang haben alle auf dieses Wochenende hingefiebert", sagte Reinwald. Er freute sich mit der Einwohnerschaft, den Angellocher Kerweborscht als federführende Organisatoren und den Vereinen, die sich mit Angeboten an der Kerwe beteiligen, auf das schöne Fest.

"Wir haben optimales Kerwewetter. Das lädt zum Verweilen ein", meinte der OB. Seinen Dank richtete er an alle an der Kerwe beteiligten Vereine und Schausteller sowie an die umliegenden Anwohner. "Wir wissen, dass wir den Anwohnern in den nächsten Tagen viel zumuten und danken jetzt schon für deren großes Verständnis." Die Verantwortlichen und Vereine bat er im Sinne eines guten Miteinanders im Ort, abends die vorgegebenen Sperrzeiten unbedingt einzuhalten.

Nun wartete das Fass Freibier darauf, angeschlagen zu werden. "Ich bin topfit, was den Fassanstich anbelangt und habe viel Übung und Sachverstand mitgebracht", merkte Reinwald augenzwinkernd an. Und sein "Anzapftraining" hat sich gelohnt: Das Stadtoberhaupt brauchte nur wenige Schläge, dann konnte er schon nach bayerischem Vorbild "O’zapft is!" rufen. Dies war das Stichwort für den Musikverein Gauangelloch, um "Ein Prosit der Gemütlichkeit" anzustimmen und den Freibierausschank mit flotten Liedern zu begleiten. Reinwald kam danach nicht umhin, im Beisein der Kerweborscht und vieler Schaulustiger, zu denen Bürgermeisterin Claudia Felden, Gauangellochs Amtsleiterin Antje Kurz, etliche Stadträte und Pfarrer Arul Lourdu von der katholischen Seelsorgeeinheit zählten, den Rathausschlüssel an Kerwebürgermeister Dennis Arnold zu übergeben.

Dieser grinste nach Erhalt übers ganze Gesicht. "Wir freuen uns alle riesig", erklärte er. "Die Kerwe in Angelloch ist uns sehr wichtig. Die Vorfreude ist schon Wochen vorher im ganzen Ort zu spüren", berichtete Arnold. Das Fest stärke die Gemeinschaft im Ort und fördere die Identifikation der Einwohner mit ihrer Wohngemeinde. Daher fand er es wichtig, diese schöne Tradition auch in Zukunft am Leben zu halten. Als Kerwebürgermeister gab er seinen Mitbürgern eine wichtige Anweisung für die Festtage mit: "Wir wollen an den Kerwetagen gemeinsam feiern und Spaß haben!"

Für die Verköstigung mit leckeren Speisen und vielfältigen Getränken waren am Samstag und Sonntag die Gauangellocher Vereine TSV Nordstern 05, die "Freitagskicker", der Tennisclub Rot-Weiß und "Gauangelloch gemeinsam gestalten" verantwortlich. Am gestrigen Sonntag boten die Gauangellocher Landfrauen Kaffee und Kuchen an. Die Bahá’i-Gemeinde hielt an beiden Tagen ein generationenübergreifendes Spiel- und Kreativangebot bereit. Schausteller sorgten mit Kinderkarussell und verschiedenen Ständen und Buden für Kerwe-Atmosphäre. Für Stimmung am Samstagabend zeichnete auf der Bühne am Rathaus die in der Region bekannte Band "Cracked Fire" verantwortlich. Am Sonntag, 27. August, lockte der Kerweumzug mit anschließender Kerwerede viele Besucher an. Am heutigen Montag, 28. August, findet das Brauchtumsfest mit der traditionellen Schlumpelverbrennung um 19 Uhr, der Schlüsselrückgabe um 21 Uhr und der "Einborschtung" der neuen Kerweborscht ab 22 Uhr ihren Ausklang.