Leimen. (lew) Aufgrund eines Rohrbruchs ist die St. Ilgener Straße in Höhe der Stadtwerke bis voraussichtlich Samstag, 9. Dezember, voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Wilhelm-Haug-Straße und über die Tinqueux-Allee. Das teilte die Stadt Leimen am Mittwoch mit.

Auf Nachfrage der RNZ berichtete Stadtsprecher Michael Ullrich, dass der Schaden am Mittwochmorgen von Mitarbeitern der Stadtwerke bemerkt worden sei, da es im betroffenen Bereich zu einer Überschwemmung gekommen sei. Der Schaden, so viel sei klar, bestehe an einer Trinkwasserleitung.

Zur Ursache lasse sich indes noch nichts sagen. Wichtig war Ullrich zu betonen: "Als Anwohner wird man in der Regel nichts davon merken." Die Notwasserversorgung funktioniere und ihm sei nicht bekannt, dass es zu Ausfällen gekommen ist. Eine externe Firma sei mit der Behebung des Schadens beauftragt worden. Warum dafür rund eineinhalb Wochen anberaumt seien, könne er nicht sagen. Ullrich vermutete einen mit eingerechneten "Sicherheitspuffer".

Am Mittwoch habe die Fachfirma zunächst einmal damit begonnen, den betroffenen Bereich aufzugraben. Für Anwohner könne es höchstens dazu kommen, dass das Wasser bräunlich verfärbt ist. Gesundheitsgefährdend sei das nicht. "Einfach zwei, drei Liter laufen lassen", empfiehlt Ullrich.