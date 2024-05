Leimen-St. Ilgen. (lew) RNZ-Leser Gerhard Erles hat die Situation an der Bahnunterführung nahe des Diljemer Waldsees am Radweg zwischen Walldorf und Nußloch genau im Blick. Erst bemängelte er, dass es dort für die bessere Ein- und Aussicht in und aus der Unterführung keinen Verkehrsspiegel gibt, dann durfte Erles sich freuen, dass die Stadt wie berichtet seinen Wunsch erfüllte. "Neue Verkehrsspiegel am Radweg dank RNZ-Leser" titelte diese Zeitung am 30. April.

Nun ist die Euphorie jedoch schlagartiger Ernüchterung gewichen. "Leider ist der eine Spiegel schon kaputt", stellte Gerhard Erles jetzt mit Bedauern fest. Und woran das lag, war auf Nachfrage der RNZ bei der Stadt Leimen auch schnell geklärt. "Nach meiner Kenntnis war es leider Vandalismus", erklärte Stadtsprecher Michael Ullrich. Wie viel die Reparatur kostet, wisse er noch nicht, aber billig werde es sicher nicht.

"Es kann Wochen dauern, denn die gibt es nicht im Baumarkt", so Ullrich. Über Hinweise auf den Täter beziehungsweise die Täter würde sich die Stadt freuen.