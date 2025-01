Von Sabine Hebbelmann

Leimen. Ernst wirkte Pfarrer Arul Lourdu beim Abschiedsgottesdienst in der gut gefüllten katholischen Herz-Jesu-Kirche in Leimen. "Dass ihr hier seid, um mit mir Abschied zu nehmen, bewegt mich sehr", bekannte Lourdu, der bei einem an die Messe anschließenden Empfang neben vielen guten Wünschen und Dankesworten auch die Leimener Stadtmedaille in Gold