Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Warmduscher können aufatmen, ihr immer lauter werdender Protest ob der kalten Brausen wurde erhört: Der Gemeinderat beschloss am Donnerstagabend einstimmig, das warme Duschwasser in den Sporthallen der Stadt wieder anzustellen. Das soll in den nächsten Tagen geschehen – vorausgesetzt, nach dem mehrmonatigen Warmwasserstillstand gibt es keinen schlimmen bakteriellen Befund.

Rückblick: Im September 2022 hatte ein Berliner Dekret die bundesdeutschen Kommunen verpflichtet, angesichts einer drohenden Gasmangellage den örtlichen Energieverbrauch zu senken, wo immer es nur geht. Neben abgedunkeltem Straßenlicht und dem Abschied von Wohlfühltemperaturen in den Amtsstuben entschloss sich Leimen auch dafür, den stadteigenen Sporthallen den Warmwasserhahn zuzudrehen.

Die Situation hat sich zwischenzeitlich geändert, betonte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald: Auch wenn die Energiekosten nach wie vor "immens" seien, so sei es um die Versorgungssituation längst nicht mehr dramatisch bestellt. Das Ende des Energiefressers Winter sei in Sicht und ministerpräsidiale Waschlappen-Vorschläge nicht jedermanns Sache. Schon gar nicht für jene, die nach dem Training entweder kalt duschen müssten – oder das Duschen mangels Wärme ganz bleiben ließen. Das sei, so der OB, "schon ziemlich hart".

Warten auf Laborbefund

Bei der gewählten Bürgervertretung rannte der OB offene Türen ein. "Kein Mensch duscht nach dem Sport gerne kalt", fasste Richard Bader (CDU) eine augenscheinliche Tatsache in Worte. Sein Fraktionskollege Wolfgang Stern warb denn auch für Zustimmung. Britta Kettenmann (FW) blickte vor allem auf die St. Ilgener Kurpfalzhalle, in der es im Winter nie wärmer gewesen sei als zwölf Grad. Sie erkannte im Wiederanstellen des Warmwassers auch eine Förderung der wichtigen Geselligkeit: Viele Sporttreibende träfen sich nach dem Training am Stammtisch.

Fließen wird das warme Duschwasser in den nächsten Tagen, sicherte der OB zu. Die vom Gesundheitsamt vorgeschriebene thermische Desinfektion der stillgelegten Warmwasserleitungen sei erfolgt, ebenfalls die Beprobung. Allerdings stehe der Laborbefund noch aus. Sollten keine Legionellen nachgewiesen werden, die sich über Wassertröpfchen verbreiten und hohes Fieber sowie schlimme Lungenentzündungen auslösen können, steht dem alsbaldigen Warmwasserspaß also nichts mehr im Wege.