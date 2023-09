Leimen. (fre/luw) "Wir dürfen unsere schöne Stadt nicht von einer Handvoll Deppen kaputt machen lassen." Das sagte Britta Kettenmann am Donnerstagabend beim gemeinderätlichen Tagesordnungspunkt "Verschiedenes". Mit "Deppen" meinte die FW-Stadträtin gewaltbereite Jugendliche, die bewaffnet als "Gangs" auftreten.

Die aktenkundigen Fälle von Leimen-Mitte, wo im August bei der Shell-Tankstelle zwei Gruppen massiv aneinandergerieten und es jetzt bei der Weinkerwe zu einer Messerstecherei beim Kurpfalz-Centrum gekommen war, seien nicht die einzigen. Kettenmann berichtete von einer Auseinandersetzung, die sich Mitte September abends im Stadtteil St. Ilgen zugetragen hatte.

Demnach sei ein gutes Dutzend schwarzgekleideter Jugendlicher laut schreiend aus der Schiller- in die Bahnhofsstraße und weiter in Richtung S-Bahnhof gezogen. Kettenmann bezog sich auf Infos von Anwohnern, wie sie gegenüber der RNZ bekräftigte. Als die alarmierte Polizei schnell und stark vor Ort war, hätten die Schwarzgekleideten ihre Messer und auch ein – wie sich später herausgestellt habe – gestohlenes Beil weggeworfen.

Die Anwohner berichteten zudem von einer zweiten Gruppe Jugendlicher, die der ersten Gruppe nachfolgte. Kettenmanns Forderung: Für die Sicherheit der Bürger, die es angesichts solcher Vorkommnisse schlicht mit der Angst zu tun bekommen, müsse auch seitens der Stadt mehr getan werden. Zumal die Fälle sich inzwischen häuften.

Polizeisprecher Philipp Kiefner bestätigte am Freitag auf RNZ-Nachfrage, dass in der vergangenen Woche "kurz nach 19 Uhr eine Gruppe von ungefähr 20 Jugendlichen gemeldet wurde, die auf dem Vorplatz des Bahnhofs St. Ilgen offensichtlich einen verbalen Streit untereinander austrugen". Sie alle seien davon gelaufen, als die Polizei eintraf, Hinweise auf Körperverletzungen habe es nicht gegeben. "Es gab sich auch keiner als Geschädigter einer Straftat zu erkennen", so Kiefner.

In der Folge seien mehrere Jugendliche in der Umgebung kontrolliert worden, wobei zwei "legale Tierabwehrsprays" gefunden wurden. Von einem Beil oder anderen Waffen sei jedenfalls nichts bekannt. Die Hintergründe dieses Vorfalls seien noch völlig unklar, sagte der Polizeisprecher: Es werde weiter ermittelt. Er berichtete, dass es sich bei den Beteiligten "nicht nur um Leimener Jugendliche" handele.

"Die Entwicklung bereitet große Sorgen", wollte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald nicht widersprechen. Aber er stellte auch klar: Die in den Sozialen Medien verbreiteten Gerüchte, bei denen "bis zu Schusswaffen" die Rede war, seien nicht richtig. Die Täter seien festgenommen, jetzt liefen die Ermittlungsverfahren.

Nicht deutlich wurde, ob der OB sich hierbei auf die Messerstecherei beim Auto-Scooter am späten Kerwemontag bezog oder auf den St. Ilgener Fall. Jedenfalls hätten sich die Kameras am St. Ilgener Bahnhofsvorplatz bewährt, sagte Reinwald, weshalb nun auch andere Plätze diesbezüglich geprüft würden. Das genaue Sicherheitskonzept werde man aber nicht an die große Glocke hängen, damit sich niemand darauf einstellen könne.

Der OB: "Wir wollen die Täter nicht warnen, sondern schnappen."

Eine Absage erteilte der Rathauschef an Nathalie Müller (CDU). Mit dem Hinweis, dass sich auch der Menzerpark zunehmend zu einem Brennpunkt entwickle, hatte sie vorgeschlagen, beim Ordnungsamt eine Stabsstelle einzurichten, an die sich besorgte Bürger wenden könnten.

Die Bürger sollten ihre Beobachtungen direkt der "Vollzugspolizei" unter der Notrufnummer 110 melden, so der OB, die rund um die Uhr besetzt ist. Für minderschweren Fälle, wie etwa Lärmbelästigungen, seien dort die städtischen Bereitschaftsnummern von Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und Gemeindevollzugsdienst (GVD) hinterlegt.