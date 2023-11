Ex-Angestellte berichtet von Missständen im Pflegeheim

Leimen. (luw) "Ich will niemandem schaden, im Gegenteil: Mir geht es um die Bewohner", sagt eine Frau, die sich nach der RNZ-Berichterstattung über das "Haus am Leimbach" bei der Redaktion gemeldet hat. Die gelernte Alltagsbegleiterin, deren Name der Redaktion bekannt ist, war selbst in dem Pflegeheim des Trägers Fontiva angestellt.

Sie berichtet von Missständen in der Einrichtung,