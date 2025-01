Leimen. (lesa) Am Vormittag vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung melden sich nun die Leimener Elternbeiräte mit einer Stellungnahme zu Wort, in der sie vor allem den im Raum stehenden Bau eines Parkdecks scharf verurteilen.

"Als GEBK Leimen bewegt uns diese Frage: Ist es wirklich klug, acht Millionen Euro für ein neues Parkdeck auszugeben, während Schulen, Kitas, Sporthallen, Musikschule und die Bücherei auf dringend benötigte Investitionen warten?", heißt es in der Mitteilung. "Wir sehen es sehr kritisch, dass trotz sehr angespannter Haushaltslage an kostspieligen Großprojekten (bei welchen man von vornherein mit explodierenden Kosten rechnen muss) festgehalten wird, statt die Einrichtungen zu unterstützen, die alle Bürger nutzen können."

Gerade in Zeiten finanzieller Unsicherheit müssten öffentliche Gelder "mit Weitblick und Verantwortung" eingesetzt werden, heißt es in der von den Elternbeiratsvorsitzenden der Turmschule, der Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen, der Schlossbergschule Gauangelloch, der Realschule sowie dem Team des GEBK unterzeichneten Stellungnahme. Sie wünschen sich für Leimen eine Politik, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientier. "Nicht an teuren Bauprojekten, die nur wenigen nützen bzw. deren Nutzen sehr fragwürdig ist."

Sie bemängeln die Prioritätensetzung der Stadt Leimen: "Wollen wir in Beton investieren – oder in Bildung, Betreuung und Kultur?" Während für den "Treffpunkt" viel Geld vorgesehen ist, kämpften Schulen und Kitas mit maroden Gebäuden, Hallen seien in schlechtem Zustand, die Musikschule hat seit dem Abriss in Folge der "Treffpunkt"-Planungen keine eigenen Räume mehr und auch die Bücherei könnte nach Ansicht des GEBK mehr Förderung vertragen. "Wir fordern eine ehrliche Debatte über die Nutzung öffentlicher Mittel. Es ist an der Zeit, dass die Stadt sich darauf besinnt, was wirklich zählt: eine lebenswerte Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger", die die Elternbeiräte.