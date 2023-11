Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Für ihre Reiselust sind sie bekannt, die Landsknechte vom Kraichgau Fanfarenzug Mühlhausen. Musikalische Grüße über die Landesgrenzen hinaus senden, Freundschaften schließen und Gemeinschaft erleben sind Markenzeichen des Vereins. In den 66 Jahren seines Bestehens waren die Musiker bereits in Frankreich, Griechenland, den USA, Holland, Spanien, Italien und dem Vatikan.

In diesem Jahr folgte mit einer Konzertreise zum "Musik-Festival Catalunya" in Barcelona und Lloret de Mar ein weiterer Höhepunkt. An dem über zwei Wochen stattfindenden Folklore-Festival nehmen Chöre und Orchester aus dem In- und Ausland teil. Die Reisegruppe durfte dabei ein vielseitiges Programm mit Stadtbesichtigungen, musikalischen Auftritten und kulinarischen Genüssen erleben. Der Vorsitzende Roland Koch fasste die vielen Eindrücke kurz und bündig zusammen: "Es war für die 43 Teilnehmer ein Traum."

Nach der Flugreise von Stuttgart nach Barcelona stand am ersten Tag ein Rundgang durch das verwinkelte "Gotische Viertel" Barcelonas an, der Hauptstadt Kataloniens. Das Viertel ist für seine Kunstwerke, Architektur, seine Boutiquen und Cafés bekannt. Ausgangspunkt war die Kolumbus-Säule, die anlässlich der Weltausstellung 1888 errichtet worden war. Die Figur des Entdeckers von Amerika steht auf einer Eisensäule und zeigt ihn mit einem nach Westen ausgestreckten Arm.

Den Mittelpunkt des Viertels bildet die Kathedrale, um die sich einige sonnige Plätze mit historischen Gebäuden gruppieren. Als autofreie Zone lässt es sich mühelos zu Fuß erkunden. Anschließend blieb noch Zeit, um die Stimmung auf der "Rambla", der Flaniermeile Barcelonas, aufzusaugen.

Ihr Quartier hatten die Musikanten im circa 60 Kilometer von Barcelona entfernten Santa Susanna bezogen, nur etwa einhundert Meter vom Strand entfernt. Dieser an der Costa del Maresme gelegene, beschauliche Badeort ist bekannt für seine Pinienhaine.

Der musikalische Glanzpunkt der Spanienreise war das Konzert im "Spanischen Dorf" auf dem Hausberg Barcelonas, dem Montjuïc. Dort können Gäste der Stadt seit der Weltausstellung 1929 etwa 120 rekonstruierte Häuser und Straßenzüge aus verschiedenen Regionen Spaniens bewundern: Die typischen weißen Häuser Andalusiens stehen neben Nachbauten aus Katalonien aus dem 16. Jahrhundert und mallorquinischen Fincas. Das romanische Kloster lädt zu einem wunderbaren Blick auf die Stadt ein.

Die Landsknechte marschierten in ihren historischen Trachten unter der Leitung von Volker Wachter zum großen Dorfplatz. Dort angekommen, spielte das Orchester einige Stücke, beispielsweise "Klänge aus Mühlhausen", "Englische Eröffnung" und die "Römer-Fanfare", und wurde mit viel Applaus bedacht. Der anschließende Besuch in der Basilika "Sagrada Familia" des spanischen Architekten Antoni Gaudí bleibt ein unvergessliches Erlebnis.

Der dritte Tag des Spanienaufenthalts gehörte wieder fast ausschließlich der Musik. Bereits am Morgen zogen die Fanfaren und Trommler vor den Schaulustigen über die Hauptpromenade von Santa Susanna. Von dort ging es mit dem Bus nach Lloret de Mar: Darüber thront die mittelalterliche Burg Sant Joan und bietet einen Panoramablick auf Küste, Stadt und Meer. Der musikalische Umzug der Landsknechte startete an der Placa Pere Torrent im Herzen der Stadt, die bekannt ist für ihre Festivals und Folkloreveranstaltungen. Durch die Hauptstraße, vorbei an der Barockfassade der Kirche Sant Romà aus dem 16. Jahrhundert zum Rathaus und damit dem zentralen Platz der Stadt, der von Geschäften, Restaurants und Bars umgeben ist. Weiter ging es entlang der Strandpromenade zu einem Pavillon, wo ein zweites Konzert stattfand.

Das volle Programm rund um Besichtigungen und musikalische Auftritte hatte seine Spuren hinterlassen. Deshalb verabschiedeten sich die Musiker von Barcelona, Santa Susanna und Spanien mit einem Entspannungstag am Strand der Costa Brava, den vor allem die Jugend voll ausnutzte. Eine denkwürdige Reise ging damit vorbei; bevor die Landsknechte jedoch ins Flugzeug stiegen, verabschiedeten sie sich noch musikalisch von den Gastgebern im Hotel.