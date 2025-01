Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Jahr 2024 wird der Schauspielerin und Regisseurin Maria Salinger sicherlich in bester Erinnerung bleiben. Bereits ein Jahr zuvor schloss die Ladenburgerin ihr Studium am Los Angeles City College (LACC) in Hollywood erfolgreich ab. An diesem College starteten übrigens Filmgrößen wie Clint Eastwood und Morgan Freeman ihre Weltkarrieren.