Ladenburg. (dani) Laute Musik hallt über die Festwiese, der Beat des Schlagzeugs fetzt, der Neckar funkelt im Licht der langsam sinkenden Sonne - mit dem ersten Ton von "Dis M" strömen die Menschen vor die Bühne wie die Motten zum Licht, und ehe man sich versieht, sind die ersten Beine am Wippen, die ersten Hände in der Luft.

Die Band heizte der Menge richtig ein, wenn auch mit einem strengen Blick auf die Uhr. "Wir haben nur 30 Minuten Zeit, um euch so richtig gute Laune zu machen", so die Ansage. Denn Dis M war einer von zwei Special Guests, bevor "La Brass Banda" beim Ladenburger Musikfestival auftrat. Und die Ansage wurde schon beim ersten Lied Realität, spätestens, als das Publikum zum ersten Mal mitsingen sollte und das nur zu gerne tat.

"Versteht ihr uns überhaupt?", lautete irgendwann die Frage – und auch wenn man an diesem Abend bei weitem nicht alles verstand, außer man war des tiefsten Bayrischs mächtig, tat das der Feierlaune keinen Abbruch.

Mussten die stimmstarken Menschen vor der Bühne bei Dis M die Blasmusik noch imitieren, hatten Moop Mama und Älice ziemlich viel davon im Gepäck und stimmten die Menge perfekt auf LaBrassBanda ein. Mit Saxophon, Trompeten und Co. brachten sie die Festwiese zum Beben und spätestens da gab es kein Halten mehr. Vor der Bühne wurde gehüpft, getanzt und die Menge hatte richtig viel Spaß, begleitet von Brass pur.

Ein weiterer Bericht folgt.