Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Ladenburger Gemeinderat

Teilweise 200 Prozent mehr Miete für Städtische Wohnungen

Die Folgen eines Gemeinderatsbeschlusses treffen einige Menschen besonders hart. Der städtische Haushalt soll dabei um 350.000 Euro entlastet werden.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 50 Sekunden
Das Nutzungsentgelt für die Wohnung einer sechsköpfigen Flüchtlingsfamilie ist von 870 auf 1610 Euro angestiegen. Intakt-Mitglied Simon Wild klagt diese Fehlentwicklung an. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Es gibt Entscheidung der Politik und am Ratstisch, die kosten die betroffenen Menschen richtig viel Geld. In Ladenburg sorgt derzeit eine solche für mächtigen Ärger. Denn davon sind die Schwächsten der Gesellschaft betroffen.

Obdachlose, aber auch geflüchtete Menschen, die eine städtische Wohnung angemietet haben, machen neu festgelegte

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.