Teilweise 200 Prozent mehr Miete für Städtische Wohnungen
Die Folgen eines Gemeinderatsbeschlusses treffen einige Menschen besonders hart. Der städtische Haushalt soll dabei um 350.000 Euro entlastet werden.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Es gibt Entscheidung der Politik und am Ratstisch, die kosten die betroffenen Menschen richtig viel Geld. In Ladenburg sorgt derzeit eine solche für mächtigen Ärger. Denn davon sind die Schwächsten der Gesellschaft betroffen.
Obdachlose, aber auch geflüchtete Menschen, die eine städtische Wohnung angemietet haben, machen neu festgelegte
