Ladenburg. (cis) Peewe interessiert der Trubel um sie herum nur sehr marginal. Es ist warm, die Sonne knallt vom Himmel – und vor ihr flanieren Tausende Menschen. Mit ihrem rosa Schleifchen im Fell schaut sie mit treuen Augen dem Treiben zu. Und macht, was ein Shi Tzu halt so macht: Sie döst vor sich hin. Dabei ist nur Schritte von ihr entfernt ein Stand, der ihr Herz frohlocken lassen würde. Denn hier gibt es alles, was Hunde lieben.

Doch Peewe lässt das an sich vorüberziehen. Ganz im Gegensatz zu den vielen Gästen, die am Wochenende die "Gartenlust" auf dem Gelände der Baumschule Huben stürmen. "Die Besucherinnen und Besucher haben am Freitag schon um 9.30 Uhr Schlange gestanden, was wir überhaupt nicht erwartet hatten", sagt Projektleiterin Sylvie Kostic. Kurz nach der Eröffnung um 10 Uhr ist in Sozialen Medien bereits vom Verkehrschaos zu lesen. So braucht es zum Auftakt des ersten der drei Tage Geduld, bis man entlang der mehr als 230 Stände schlendert. Auch am Samstag ist der Parkplatz gut gefüllt. "Wir haben zwei ganz starke Tage", freut sich Sandra Kahlenberg. Ihr gehört Peewe. Und ein Stand mit Kleidung, Schmuck und Dekoration im Shabby-Stil. Sandra Kahlenberg kommt aus Nürtingen. Es ist ihre Premiere auf der "Gartenlust". Ihr Gebiet sind normalerweise Märkte in Bayern oder Österreich, durch andere Aussteller ist sie nun nach Ladenburg gekommen. Und ist begeistert. "Die Menschen sind wirklich bereit zu kaufen. Das ist nicht überall so", sagt sie. Sandra Kahlenberg will in jedem Fall wiederkommen. Das gilt auch für Oliver Ritter. Der Künstler ist nach 2019 zum zweiten Mal auf der Gartenlust. Er bestätigt Kahlenbergs Worte: "Die Menschen sind bereit, auch mehrere Tausend Euro auszugeben." Das muss man auch – zumindest dann, wenn man sich eine von Ritters größeren Bronzeskulpturen nach Hause holen möchte. Was die eint: der Hauch Spiritualität. Es sind alles Tugenden oder Göttinnen, beschreibt Oliver Ritter seine Werke. Der Künstler ist begeistert von der "Gartenlust", bei der er "viele schöne Gespräche" führt. Diese findet man an vielen Ständen. Etliche davon haben Schmuck im Angebot, andere Accessoires, besonders beliebt sind jene, die an diesem Sonnensamstag Hüte im Sortiment haben. Und ein wenig Sehnsucht wecken die Whirlpool-Anbieter, die Lust auf kühles Nass machen.

Doch wie es sich für eine "Gartenlust" gehört, gibt es natürlich die Stände, an denen es blüht, an denen das Mobiliar für die Terrasse und die Dekoration den Ton angeben. Während hier das Auge frohlockt, ist es auf dem Foodcourt der Magen, der in einer wahren Duftexplosion beginnt sich zu melden, wenn er es nicht schon entlang ...