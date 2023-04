Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Römerstadt nimmt nicht nur als Partnergemeinde an der Buga teil. Einige in der Gemeinde ansässige Unternehmen waren darüber hinaus maßgeblich an den Vorbereitungen der Schau beteiligt und sind auch dort zu sehen. Timo Grewe, Chef des gleichnamigen Ladenburger Landschaftsbau-Betriebs, kam mit der Buga erstmals in Kontakt, als seine Firma