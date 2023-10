Von Silke Beckmann

Ladenburg. Weiterhin genug Platz zum Kicken ist Bruno (8) und Oskar (10) wichtig. Bruno wünscht sich außerdem Klettermöglichkeiten samt Rutsche: "Das ist was Tolles für Kinder." Während die jüngeren Besucher ins Spiel vertieft sind und damit anschaulich zeigen, wofür ihr Herz schlägt: Sandeln und die Wasserpumpe stehen hoch im Kurs.

Samstagmorgen, Treffpunkt Spielplatz Suebenplatz. Vor der Neugestaltung des 810 Quadratmeter großen Platzes in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Landschaftsplanungsbüro Kulasol ist der Stadtverwaltung daran gelegen, die Wünsche und Vorstellungen der Nutzer zu hören. Die meisten Spielgeräte können bleiben: "Die sind eigentlich alle noch in Ordnung, aber das Konzept fehlt", erklärte Iris Lipowsky, die in der Verwaltung unter anderem für Spielplätze verantwortlich ist. Ganze 55 gibt es in der Römerstadt, viele sind jedoch nicht funktionstüchtig. Der Suebenplatz mit seinem Baumbestand gehört zu den flächengrößten und wird gern genutzt, im Umkreis von 200 Metern leben zurzeit 110 Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren. Auch die Kinder des Anne-Frank-Kindergartens sowie die "bärenstarken" Krippen-Kinder besuchen ihn gern.

"Wir brauchen Euch für Eure Ideen", erklärten die Spielraumplaner Christopher Bazylak und Jörg Windmann; es gehe um die Frage, wie der Spielplatz, der auch sozialer Treffpunkt sei, "die nächsten zehn, fünfzehn Jahre mit Leben gefüllt" werden soll. Ziel sei eine nachhaltige Gestaltung, für die möglichst viel behalten, aber auch entzerrt werden soll. So soll beispielsweise der wilde Drehkreisel etwas an den Rand gerückt werden – mit größerer Distanz zu den Sand-Architekten. Einige Standorte sind gesetzt und damit quasi unverrückbar – wie das stark frequentierte Drehkarussell, dessen Versetzung aufgrund des Fundaments in die Tausende gehen würde.

Viele Ideen und Vorschläge hatte das Planer-Duo schon mitgebracht, darunter jenen, den Haupteingang auf die Nord-Seite zu verlegen, den dortigen Grünstreifen zu integrieren und an dieser Stelle Abstellmöglichkeiten für Räder zu schaffen. Mit dem Betreiber der dort befindlichen Litfaßsäule sei man derzeit im Gespräch, sagte Lipowsky. Die Pläne wären ganz im Sinne etwa der "bärenstarken" Tagesmutter Carmen Kick, die mit unter Dreijährigen unterwegs ist und gerne hörte, dass auf den neuen Schildern die U3-Kinder nicht mehr ausgeschlossen werden.

Weitere Ideen der Experten sind, die Zaunfläche zur Straße zugunsten eines "heimeligen Platzcharakters" einzugrünen und Platz zum Kicken an der Ostseite entlang des Frankenwegs zu schaffen. Die dort befindliche Wackelbrücke ließe sich aufarbeiten zum Element eines Balance- und Hangelparcours, "hier oder an anderer Stelle". Apropos: Noch mehr Spielmöglichkeiten bringt der in der Nordstadt geplante Bolzplatz mit sich, der – wie Lipowsky einfließen ließ – im kommenden Jahr realisiert werden soll. Brunos Wunsch nach einem Kletter- und Rutschelement soll aufgegriffen werden, der Wasserpilz zum Wasserspiel erweitert werden. "Mit wenig Aufwand könnten wir eine Wasserrinne aus Holz und Naturstein gestalten", führte Windmann aus. "Optimal wäre, wenn am Ende noch ein Baum steht", denn für den sei regelmäßiges Gießen gesichert. Wichtig ist ihnen, Möglichkeiten zu schaffen, die "nicht so viel vorgeben, sondern das Eigenspiel fördern". Darüber hinaus wollen sie weitere Sitzgelegenheiten schaffen, einen zentralen Treffpunkt; auch für Kindergeburtstage.

Eltern hatten im Planungsworkshop im Anne-Frank-Kindergarten Gelegenheit, ihre Vorschläge zu Papier zu bringen: "Babyschaukel, Fußballtore, Mülleimer, komplett begrünte Umzäunung, in Klettereinheiten integrierte Sitzgelegenheiten", stand dort unter anderem zu lesen. Während die Kinder sich kreativ betätigten und ihren Wünschen mit Knete und Naturmaterialien Gestalt verliehen: Da wurden aus Ästen Tipis gebaut und entstanden in geduldiger Tüftelei Kletterlandschaften im Kleinformat, mit Leiter, Rutschstangen und allem Drum und Dran. Auch das von den Planern erwähnte Wasserspiel war offensichtlich auf großen Anklang gestoßen und hatte Eingang in manches Modell gefunden.

Ort des Geschehens

Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz, der sich, inspiriert von seinem Sohn, an einem "Drachenspielplatz"-Modell versuchte, war erfreut, dass Spielplatznutzer das Beteiligungsangebot wahrgenommen hatten. Die Planer werden den Input berücksichtigen und nach Möglichkeit einfließen lassen. Dann wird das Konzept dem Technischen Ausschuss vorgestellt und muss, sofern dieser zustimmt, daraufhin noch Stationen wie die Ausschreibung passieren. Die Umsetzung könne, so Bazylaks Prognose, im Sommer 2024 beginnen.