Wenn die Musikfans wieder in der Stadt sind
Festival-Wochenenden auf der Festwiese: Drei große Konzerte finden Ende August statt. Für eines davon gibt es noch viele Karten.
Von Edda Nieber
Ladenburg. Massen an gut gelaunten und feiernden Menschen, egal ob jung oder alt, egal ob Hip-Hop, Pop oder moderne Blasmusik beziehungsweise Brass: In wenigen Tagen wird die Festwiese ihrem Namen wieder alle Ehre machen, und drei große Konzerte locken Ende August unzählige Musikfans in die Stadt.
