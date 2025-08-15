Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus Ladenburg

Wenn die Musikfans wieder in der Stadt sind

Festival-Wochenenden auf der Festwiese: Drei große Konzerte finden Ende August statt. Für eines davon gibt es noch viele Karten.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 33 Sekunden
Für sie läuft der Vorverkauf am besten: Bei den Fantastischen Vier werden zwischen 9000 und 10.000 Menschen auf der Ladenburger Festwiese erwartet. Die Gruppe kommt am Samstag, 23. August, an den Neckar. Archivfoto: Kreutzer

Von Edda Nieber

Ladenburg. Massen an gut gelaunten und feiernden Menschen, egal ob jung oder alt, egal ob Hip-Hop, Pop oder moderne Blasmusik beziehungsweise Brass: In wenigen Tagen wird die Festwiese ihrem Namen wieder alle Ehre machen, und drei große Konzerte locken Ende August unzählige Musikfans in die Stadt.

> Künstler: Der Ladenburger Festivalsommer startet

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.