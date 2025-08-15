Von Edda Nieber

Ladenburg. Massen an gut gelaunten und feiernden Menschen, egal ob jung oder alt, egal ob Hip-Hop, Pop oder moderne Blasmusik beziehungsweise Brass: In wenigen Tagen wird die Festwiese ihrem Namen wieder alle Ehre machen, und drei große Konzerte locken Ende August unzählige Musikfans in die Stadt.

> Künstler: Der Ladenburger Festivalsommer startet