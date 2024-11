Von Edda Nieber

Ladenburg. Die kleinen Buden stehen bereit, und schon bald wird der Marktplatz wieder erfüllt sein von Glühweinduft, bunten Lichtern und dieser ganz besonderen Vorfreude, wie man sie nur einmal im Jahr erlebt: Ab Freitag, 29. November, findet der weit über die Stadt hinaus beliebte Ladenburger Weihnachtsmarkt statt. Bürgermeister Stefan Schmutz wird ihn mit einer Bürgersfrau und dem Torwächter des Heimatbundes sowie musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle um 18 Uhr feierlich eröffnen.

Für eine besondere Atmosphäre sorgen die 26 Holzhütten, die um den Marktplatzbrunnen aufgebaut sind und von den malerischen Fachwerkhäusern umrahmt werden. Der Weihnachtsmarkt findet an allen vier Adventswochenenden bis Sonntag, 22 Dezember, jeweils von Freitag bis Sonntag statt.

Neben einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken bieten die Teilnehmenden einen bunten Mix an weihnachtlichen Dekorationen, kulinarische Leckereien und jede Menge Geschenkideen an. Die Hütten sind an jedem Wochenende mit wechselnden Angeboten von über 40 Anbietern bestückt.

So gibt es am ersten Adventswochenende beispielsweise Umhängetaschen aus Wachstüchern, Tischwäsche, Keramikarbeiten und Holzarbeiten. An den Wochenenden darauf locken unter anderem Gehäkeltes, afrikanische Naturkosmetik, selbst gemachter Haarschmuck und Genähtes aus Lkw-Plane in die Römerstadt. Außerdem ist am Sonntag, 8. Dezember, der Nikolaus höchstpersönlich auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen und verteilt ab 14 Uhr Süßigkeiten an die Kleinsten.

Auch kulinarisch ist einiges geboten: So gibt es neben Glühwein, Langos, Crêpes und Pizza auch "Stefans Käsekuchen" aus Freiburg, selbsthergestellte Essige, Öle, Liköre und Aufstriche aus Ladenburg und natürlich allerlei Süßigkeiten und Plätzchen. Auch gibt es wie in den letzten Jahren vor dem Restaurant Nihao ein Kinderkarussell.

Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, findet ab 11 Uhr der Garango-Frühschoppen mit musikalischer Begleitung des Polizeimusikkorps Mannheim statt. Der Erlös des Frühschoppens kommt der Ladenburger Partnerregion Garango in Burkina Faso zugute.

Die Wochenendabende sind musikalisch umrahmt, beispielsweise durch die Stadtkapelle Ladenburg, die Jazzcombo des Carl-Benz-Gymnasiums oder die Musikschule. Die Öffnungszeiten des Ladenburger Weihnachtsmarktes sind freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Für den Garango-Frühschoppen öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 11 Uhr.

Während der Öffnungszeiten wird die Hauptstraße zwischen den Hausnummern 41 bis 49 freitags von 18 bis 21 Uhr und samstags, ab 14 Uhr, bis sonntags, 21 Uhr, für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Info: Weitere Informationen rund um den Weihnachtsmarkt sind in der Ladenburg App und auf der Homepage der Stadt unter www.ladenburg.de zu finden.