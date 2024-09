Von Silke Beckmann

Ladenburg. Zehn Bands an zwei Tagen, ein vergnügliches Kinderprogramm jeweils zum Auftakt und ein erweitertes Gastro-Angebot: Die Organisatoren von "Rock at Church", dem großen Benefiz-Festival im evangelischen Pfarrgarten, setzen beim Altstadtfest am kommenden Wochenende, dem 14. und 15. September, auf Bewährtes, warten aber auch mit einigen Neuerungen auf.

Seit Jahrzehnten gehört das Areal vor der evangelischen Stadtkirche zu den Besuchermagneten bei Ladenburgs größtem Stadtfest. Auch in diesem Jahr können sich Besucher auf musikalische Abwechslung von Alternative, über Hardrock bis Pop freuen, an beiden Festtagen eingerahmt von Coversongs – wobei mit "So eine Art Band" und "Still Searching" jeweils Ladenburger Bands der Auftakt gebührt. Abends sorgen dann die Wiederholungstäter "!Indeed" und "K’lydoscope" für Partystimmung.

Die Versorgung ist derweil auf dem Gelände gesichert. Neben der Getränkeauswahl sind Pizza und Klassiker vom Metzger zu haben. Neu in der Kirchgarten-Kulinarik sind afrikanische Speisen von Swahili Pot sowie diverse Kaffeespezialitäten von Coffee Tö Go.

Premiere feierte im vergangenen Jahr das Programm speziell für Kinder, das aufgrund der guten Resonanz diesmal ausgeweitet wird. Am Samstag von 11 bis 14 Uhr sowie sonntags von 12 bis 15 Uhr ist Zeit für Spiel und Spaß. Bei "Rock at Church Kids" gibt es Slush-Ice und Waffeln, Hüpfburg und Maltisch stehen bereit, die kleinen Gäste können sich schminken lassen und bei weiteren Aktionen vergnügen. Unterstützt wird das Programm durch Eltern des Anne-Frank- und des St.-Johannes-Kindergartens. Am Sonntag lädt das Team um 12 Uhr zur Mini-Disco ein, um 13 Uhr wird das Kindermusical "Tuishi Pamoja – Eine Freundschaft in der Savanne" gezeigt.

"So eine Art Band", die nach Lust und Laune aus allen Genres der Rock- und Popgeschichte covert, eröffnet dann am Samstag um 14.30 Uhr das Musikprogramm, gefolgt von der Nu-Metal-Band "The Antagonist", die Metal, Alternative und Hip-Hop mischen und damit ab 16 Uhr eine Brücke zwischen den Generationen schlagen.

Einen "Groove, der jeden Hintern wackelt lässt" versprechen augenzwinkernd die Alternative-Rocker "Pilots not Flying" und stellen dies ab 17 Uhr unter Beweis, bevor um 19.30 Uhr "Hospital Revival" aus dem Raum Heidelberg ihre Operation Hardrock 2.0 weiterverfolgen. Mitsingen und Tanzen sind angesagt, wenn ab 21.30 Uhr "!Indeed" ihr großes Cover-Programm mit Party-Rock und -Punkrock, Klassikern und Feten-Hits präsentieren.

Tags darauf stehen ab 15 Uhr "Still Searching" auf der Bühne, fünf junge Ladenburger, die einst in der Musikschule zusammenfanden, Pop und Rock covern und auch eigene Songs schreiben. Anschließend spielt ab 16 Uhr Singer-Songwriter Aljosha Konter, der sein Musikgenre auch gern als "Liebemacher-Pop" betitelt. Um 17.30 Uhr tritt dann die junge Künstlerin Sofyka auf. "Rooftop Getaway", die um 18.30 Uhr starten, verbinden Alternative Rock mit starken Einflüssen aus Melodic- und Post-Hardcore, bevor um 20.30 Uhr das Finale mit "K’lydoscope" startet. Die Rockband aus Schwetzingen zelebriert in ihrem vielschichtigen Cover-Repertoire nicht nur die Großen der Rockgeschichte, sondern gibt auch eigene Songs zum Besten.

Benefiz bedeutet, dass sämtliche Musiker auf eine Gage verzichten – Die Organisatoren spenden stets einen Gutteil des Erlöses für soziale Zwecke. In diesem Jahr geht er an die Initiative zur Nordirakhilfe des ehemaligen Pfarrers Eckhard Weißenberger, dessen Projekt gezielt Familien, Witwen und Waisen sowie die Schule "Our Bridge" in einem jesidischen Flüchtlingscamp unterstützt. Weißenberger, in dessen Ladenburger Zeit "Rock at Church" aus der Taufe gehoben wurde, wird auch diesmal dabei sein.

Einen fotografischen Rückblick auf Rock at Church bietet Interessierten der Heimatbund, der in seinem Schaukasten am Rathaus Bilder aus über 30 Jahren Festival-Historie zeigt.