Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Verärgerung über die immer schwierigere Finanzlage der Stadt merkte man Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) deutlich an. Er kritisierte daher gleich mehrfach die Landesregierung, die den Kommunen immer mehr Pflichtaufgaben verordnet – sich selbst an der Finanzierung aber nicht oder nicht ausreichend beteiligen will, wie er sagte. Das "Wer bestellt, bezahlt"-Prinzip" missachte auch der Bund permanent, denn bei der Erfüllung von Rechtsansprüchen würden derzeit alle Kommunen überfordert.

Schmutz machte diese Missstände, die die meisten Kommunen in eine arge finanzielle Schieflage bringen, in der TA-Sitzung an einigen Beispielen fest. So beschloss die Landesregierung, dass bis 2024 alle Bushaltestellen in Baden-Württemberg barrierefrei umgebaut sein müssen. Zwar schaffe es keine Kommune, das Gesetz umzusetzen, worüber Stadtbaumeister André Rehmsmeier informierte, aber Ladenburg sei zumindest "am Abarbeiten der Vorgaben", die viel Geld kosten würden.

Die barrierefreien Umbauten an den Bushaltestellen Benz- und Ankerplatz wurden im vergangenen Jahr umgesetzt. 2024 steht der Umbau der Haltestellen Rautenthaler Mühle für 330.000 Euro und Ilvesheimer Straße für 150.000 Euro an. Insgesamt kann die Stadt aber nur mit einem Landeszuschuss von 180.000 Euro rechnen, sodass allein für diese beiden Haltestellen 300.000 Euro aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden müssen. Weitere acht Haltepunkte müssen dann ab 2025 saniert werden, "was wohl Millionen kosten wird", stellte CDU-Stadtrat Karl Meng mit Sorge fest.

Ein weiteres Thema, das die Kommunen arg belastet, ist die Umsetzung der Energie- und Verkehrswende. Hier gibt es zwar gewichtige Zuschüsse vom Land aber die Hürden sind so hoch, dass sich viele Verwaltungen scheuen, Förderanträge zu stellen. Um überhaupt eine Chance zu erhalten, in den Genuss von Zuschüssen zu kommen, müssen vorher teure Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Dies sei "typisch für das Land", meinte Schmutz, der der Regierung in Stuttgart gar "Taschenspieltricks" unterstellte, denn es werde zulasten der Städte und Gemeinden auf Zeit gespielt. "Es ist klar, dass wir Prioritäten setzen müssen, denn wir können nicht alle Vorhaben finanzieren", brachte es Schmutz auf den Punkt.

So ist denkbar, dass Maßnahmen, die für die Verkehrswende umgesetzt werden müssen, zwangsläufig weiter in die Zukunft verschoben werden. Die Sachbearbeiterin im Rathaus, Anna Struve, zog schon alle Register, damit der Ausschuss jetzt schon 46.600 Euro für die Erstellung eines Fußverkehrskonzepts genehmigte. Nach dem einstimmigen Beschluss kann sich das Fachbüro Planersocität aus Karlsruhe an die Arbeit machen, vorausgesetzt eine 50-prozentige Kostenbeteiligung des Landes kann auch abgerufen werden.

Es war ebenfalls die Landesregierung, die die Zielvorgabe ausrief, bis 2030 die CO2-Emissionen im Land um 55 Prozent zu reduzieren. Ein wichtiger Baustein sei dabei die Stärkung des Fußverkehrs, erklärte Struve. Nach der erfolgreichen Bewerbung zur Finanzierung eines "Fußverkehrs-Checks" wurden in Ladenburg gemeinsam mit der Bürgerschaft schon einige Schwachpunkte herausgestellt.

Es fanden mehrere Rundgänge statt, bei denen die Probleme sichtbar wurden. Hier wurden Ärgernisse wie das Gehwegparken, nicht abgesenkte Bordsteine oder fehlende Querungen thematisiert. Um die Schwachstellen beseitigen zu können braucht es nun ein professionelles Fußverkehrskonzept. Erst dann können die Entscheidungsträger die Prioritäten setzen, welche Probleme zuerst beseitigt werden sollen.