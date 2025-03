Von Axel Sturm

Ladenburg. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs flüchteten rund zwei Millionen Menschen aus den deutschen Ostgebieten und Osteuropa. Auch in Ladenburg mussten die "Flüchtlinge", wie die Heimatvertriebenen von den Einheimischen genannt wurden, untergebracht werden. Von Mai bis Juli 1946 trafen in der Stadt, die damals rund 6800 Einwohner hatte, 322