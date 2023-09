Von Axel Sturm

Ladenburg. Beste Stimmung herrschte am Sonntag beim Tag der Feuerwehr in Ladenburg, bei dem in diesem Jahr gleich mehrere "flammende" Höhepunkte gefeiert wurden. Der Feuerwehrtag wurde nämlich von zwei Jubilaren unterstützt. Sowohl der Rhein-Neckar-Kreis als auch der Kreisfeuerwehrverband, die beide ihr 50. Jubiläum feiern, schickten Grüße in die Römerstadt und unterstützten den Feuerwehrtag mit ihren Attraktionen.

"Für die Kinder haben wir die große Hüpfburg der Kreisfeuerwehrjugend Mannheim zur Verfügung gestellt. Außerdem haben wir einen Simulator aufgestellt mit dem Überschläge bei Verkehrsunfällen nachgestellt werden können", sagten Thomas Frank und Silvio Schädel vom Kreisfeuerwehrverband. Die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg sei schon unter den Kommandanten Bernhard Hofherr und Harald Lange "sehr gut" gewesen und daran habe sich auch unter dem neuen Kommandanten, Pascal Löffelhardt, nichts geändert, sagte Frank der RNZ. Er verglich das Aufgabengebiet des Kreisfeuerwehrverbandes mit dem einer Gewerkschaft. "Wir unterstützen die Wehren und vertreten ihre Interessen auf Landesebene", so Frank, der sich mit Löffelhardt einig ist, dass das Land die Freiwilligen Feuerwehren gut unterstützt.

Neben einem nachgestellten Löscheinsatz, gab es auch einen Überschlagssimulator. Fotos: Sturm

Für die Pflege der derzeit 13 Fahrzeuge ist in Ladenburg seit 23 Jahren Gerätewart Jürgen Volk verantwortlich. Der hofft, dass Ende des Jahres das Ersatzfahrzeug für das alte "LF-16" angeliefert wird. Auch die Feuerwehren müssen mit den Lieferverzögerungen zurechtkommen und so hat sich Volk darauf eingestellt, dass auch das bestellte Feuerwehrboot frühestens in einem Jahr einsatzbereit ist.

Die Hilfsbereitschaft und den außergewöhnlichen Einsatz für die Bürger lobte auch der Chef der Feuerwehr, Bürgermeister Stefan Schmutz. "Was unsere Feuerwehr für die Allgemeinheit leistet, das ist einfach nur überragend", sparte Schmutz beim Feuerwehrtag nicht mit Lob. Den Worten des Verwaltungschefs ließen einige aktive Wehrmitglieder Taten folgen. Sie rückten bei einer Schauvorführung mit einem Löschfahrzeug an um auf dem Feuerwehrgelände zu zeigen, wie schnell ein brennendes Fahrzeug gelöscht werden kann. Und Benjamin Covella, der die Vorführung moderierte, konnte schon nach wenigen Minuten verkünden: "Feuer aus".

Das Mikrofon übernahm im Anschluss der Inhaber der Groß-Wäscherei Witteler & Burkhardt, Sven Witteler. Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Sabrina Burkhardt übergab er eine Spende in Höhe von 2000 Euro für die Anschaffung von drei Dummy-Puppen. "Für unseren Übungsbetrieb sind die drei Puppen sehr hilfreich", sagte Löffelhardt. Zum Wert der Ladenburger Wehr haben Witteler und Burkhardt seit dem Großbrand in der Industriestraße 2017 ein persönliches Verhältnis: Durch den raschen Einsatz der Wehr, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die gerade fertiggestellte Großwäscherei verhindert werden.

Gerade die kleinen Gäste konnten auch selbst zum Schlauch greifen. Foto: Sturm

Sehr gelobt wurde der "Florian"-Linseneintopf, dessen Herstellung echte Teamarbeit ist. Mit dem ältesten Aktiven, Peter Kinzig, dem jüngsten Aktiven, Jannis Fraunburg, und der einzigen Feuerwehrfrau Nele Tiemann wurden drei Mitglieder in den Rang eines Feuerwehrkochs "befördert". Schon am Freitag begann in einer Großküche die Schnippelarbeit beim Gemüse, die Linsen wurden eingeweicht und die Fleischeinlage vorbereitet. Das Ergebnis war erstklassig: "Heute blieb bei uns bewusst die Küche kalt – den Florian-Eintopf muss man einfach mögen", meinten die Künstler Lucy und Robert Frank, die das Gericht als "Meisterwerk" bezeichneten.

Für die musikalische Unterhaltung stellte sich ganz spontan der Liederkranz-Männerchor zur Verfügung. "Wir besuchen gerne die in Ladenburg Feste in Ladenburg und der Feuerwehrtag ist natürlich ein Höhepunkt", sagten Jörg Boguslawski und Lukas Zimmermann, die den Liederkranz-Wimpel auf den Tisch stellten, um danach einige Feuerwehrlieder anzustimmen.

Bestens unterhalten von der Jugendfeuerwehr wurden die kleinen Besucher. Jugendfeuerwehrwart Felix Schmitt und seine 35 Jung-Feuerwehrleute – darunter zwölf Mädchen – besetzten die Schminktische, die Löschabteilung oder die Waffelstation. Die Nachwuchsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg sei so vorbildlich, dass die Aktiven-Wehr aus dem Pool des eigenen Nachwuchses verstärkt werden kann.