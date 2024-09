Von Christina Schäfer

Ladenburg. Während die Schülerinnen und Schüler noch ihre Ferien genießen, laufen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr in den weiterführenden Schulen längst auf Hochtouren. "Zehn Tage vorher beginnen wir in der Regel", sagt etwa Thomas Schneider, Rektor der Werkrealschule Unterer Neckar. Zu tun gibt es genug, ehe es dann am Montag losgeht. Wie