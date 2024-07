Ladenburg. (web) Banditen überfallen Bergarbeiter, Römer vergnügen sich beim Mühle-Spiel, junge Musiker bemalen frisch gefertigte Cajóns mit Flaggen und Band-Logos. Und mittendrin recherchieren die Reporterinnen und Reporter der Projekt-Zeitung.

Das Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium (CBG) ist zum Ende des Schuljahrs 2023/24 von dem gewohnten Dreiklang aus Sommerfest, Ausflugstag und Sportfest abgewichen. Als Alternative hat es drei Projekttage gegeben – mit sage und schreibe 44 Angeboten aus den Bereichen Sport, Musik, Spiel, Technik, Umweltschutz oder kreativem Schreiben.

Andrii Kudelia meldet sich zu Wort. Die Redaktion der Projekt-Zeitung konferiert. Der junge Mann mit ukrainischen Wurzeln hat sich bei den Cajónbauern umgeschaut. Die Ergebnisse seiner Recherche hat er in einem Bericht dokumentiert. Diesen hat er mit einem Wortlautinterview mit einem der Teilnehmer angereichert. Der junge Kollege schildert – inhaltlich schlüssig und sprachlich souverän –, wie zehn seiner Mitschülerinnen und Mitschüler ihrer Leidenschaft für Musik frönen und dabei handwerkliches Geschick unter Beweis stellen.

In der Römerstadt Ladenburg im Grunde ein Muss: Im Projekt „römischer Alltag“ legten die Schüler die Tunica an oder vertrieben sich die Zeit beim selbst gefertigten Rundmühlenspiel. Foto: Kreutzer

Eindrücklich stellt er dar, wie Musiklehrer Manuel Jandl und seine beiden Helfer aus der Stufe J1 (elfte Klasse), Torben Weißhaar und Johannes Zenzen, die Teilnehmer mit Holz und dem überall parat liegenden Werkzeug versorgen. Schöner Bericht. Der Profi hat nur wenig zu meckern.

Profi? In der Tat: Frauke Jensen und Anna Reich, die betreuenden Lehrerinnen, haben RNZ-Redakteur Philipp Weber in die Konferenz eingeladen. Die Schüler stellen dem "echten" Journalisten Fragen. Die beiden Projektbetreuer aus der Oberstufe, Mia Westrup und Niklas Wagner, machen den Anfang. Nach und nach tauen auch die anderen auf.

Lokalredakteur Weber antwortet nach bestem Wissen und Gewissen. Ob er schon Ärger wegen seiner Berichterstattung hatte, wollen die Schüler wissen (ja, aber in aller Regel kommt man um medienrechtliche Maßnahmen wie Unterlassungserklärungen oder Gegendarstellungen herum), wie er überhaupt Redakteur wurde (auf die klassische Ochsentour mit Praktikum, "freier" Mitarbeit und Volontariat), und wie es um die Zukunft des Zeitungswesens bestellt ist (die sollte man nicht allzu schwarzmalen, aber die Themen der Journalisten und das Verhältnis von Medien und Nutzern dürften sich ändern).

Am Ende steht eine Gemeinschaftsarbeit: Es geht an die Redigatur einer richtigen Polizeimeldung, lokaljournalistischer Alltag. Laut Polizei hat ein geparktes Auto gebrannt. Ein paar Behördenfloskeln fallen dem Rotstift zum Opfer. Aber ganz wichtig: Das "Was, Wann und Wo" muss drinbleiben. Nur das? Falsch: Die Schüler erinnern den Redakteur daran, dass die Runde noch nicht erfasst hat, warum das Auto gebrannt hat. Der von der Polizei vermutete technische Defekt muss mit, völlig richtig!

Uff. Arbeiten vor einer "Schulklasse" bringt einen ins Schwitzen, nicht allein wegen der Schwüle des Ladenburger Sommers. Dann gibt’s noch ein Interview: Lilien Stader und Louise Dangel befragen Redakteur Weber, das Interview ist in der Projektleitung erschienen.

Zwei Stockwerke weiter unten überraschen die Banditen immer noch die Arbeiter in ihrer Goldmine. Nur wenige Meter weiter residiert der "Bürgermeister" in seiner Villa, und noch ein paar Schritte weiter hebt ein Spaceshuttle ab. Lego macht’s möglich. Die Lehrer Lars Göbel und Volker Schmidt haben mithilfe des Fördervereins der Schule Material besorgt, auch die Schüler haben zusammengeworfen.

Erst arbeiten die 21 Teilnehmer für sich oder in kleinen Gruppen, dann schaut man, was zusammenpasst. Wie Gangster und Goldmine, Waffenkammer und Burg sowie die Schiffe der Lego-Wasserwelt zueinanderfinden, erklären Louis, Matz, Mattis, Lars, Tom, Ben, Stanislav und Jakob mit einer Begeisterung, die ansteckt. Später machen sie aus dem Geschehen in den Lego-Welten ein Video.

In einem der Nachbarräume zeigt Marie, 11, ein Rundmühlenspiel aus echtem Leder her. Dazu drei helle und drei dunkle Steine. "Die Legionäre banden das alles zu einem Beutel zusammen und trugen ihr Spiel am Gürtel, wenn sie weiterzogen", sagt sie. Sie interessiert sich für die Zeit des römischen Riesenreichs und hat deshalb das Projekt "römisches Alltagsleben" ausgewählt.

Im Gespräch mit der Projektleitung (von links): Lilien Stader und Louise Dangel interviewten RNZ-Redakteur Philipp Weber. Foto: zg

Mit ihren Betreuerinnen Christine Kraft, Carmen Heidinger und Lisa Thalheimer haben die 23 Teilnehmer auch die Ausstellung "Rom lebt" in den Reiss-Engelhorn-Museen besucht. "Reiche Römerinnen ließen sich von Sklaven die Haare kämmen. Sie reinigten sich mithilfe von Öl, das sie auf die Haut auftrugen und dann abschabten", berichtet Marie.

Ihre 13 Jahre alte Mitschülerin Kathi macht beim Cajón-Projekt derweil die Feinarbeit. Sie verziert ihre Trommel mit dem Konterfei einer Frau, die verträumt Musik hört. Sie selbst singt und spielt Klavier, "und wir haben mit Herrn Jandl im Musikunterricht schon Cajón gespielt". Sie hat ihr Herzensprojekt gefunden.